Arrestato a Termoli un foggiano per estorsione e spaccio di cocaina

Un’operazione dei carabinieri ha portato in carcere un 50enne originario di Foggia, coinvolto in una vicenda di estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri di Termoli hanno arrestato un 50enne foggiano per concorso in estorsione continuata e spaccio di cocaina. L’uomo era uno dei complici di un 41enne censurato, già in carcere per gli stessi reati.

La vittima era stata costretta a pagare un debito per la droga ricevuta

L’arresto è il frutto di una lunga indagine che ha permesso di ricostruire i fatti. A luglio, la vittima aveva acquistato dal 41enne diverse dosi di cocaina, per un valore totale di 1.000 euro. Non riuscendo a pagare il debito, era stata minacciata e perseguitata dai tre estorsori, che le avevano chiesto un acconto di 120 euro.

Il 2 agosto, i carabinieri avevano sorpreso il 41enne mentre si faceva consegnare il denaro dalla vittima e lo avevano arrestato. Successivamente, avevano identificato i due complici: una 25enne termolese e il 50enne foggiano, entrambi con precedenti penali.

I tre avevano acquistato, detenuto e spacciato 46 grammi di cocaina

Le indagini hanno anche accertato che i tre, a luglio, avevano acquistato, detenuto, trasportato, confezionato e spacciato 46 grammi di cocaina, sia a Termoli che a Foggia. Per questo motivo, la Procura della Repubblica di Larino ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei loro confronti.

La donna è stata arrestata il 7 agosto, mentre l’uomo si era reso irreperibile per diversi giorni. Il 50enne è stato infine rintracciato e tradotto presso la casa circondariale di Larino.