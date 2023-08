Uso responsabile della plastica, l’iniziativa del comune di San Giorgio Jonico

L’Amministrazione Comunale di San Giorgio Ionico, guidata dal Sindaco Dott. Cosimo Fabbiano, ha accolto con favore il progetto “L’acqua che insegna alla sete” proposto dalla società STEI, che mira a ridurre il consumo di plastica ed educare alla sostenibilità ambientale.

La società STEI, promotrice dell’iniziativa, fornirà gratuitamente le boracce e i distributori coinvolgendo nel progetto le attività produttive che operano sul territorio di San Giorgio Ionico che vorranno collaborare al progetto.

“Era da tempo – spiegano gli assessori alla Pubblica Istruzione e all’Ambiente, Maria Grazia Tasco e Giorgio Grimaldi,– che volevamo dotare gli Istituti scolastici del nostro territorio di borracce riutilizzabili per sensibilizzare le nuove generazioni ad un uso responsabile della plastica e offrire un contributo concreto per la riduzione del consumo di bottiglie. Per poter ottenere questo risultato senza costi per il Comune e per le famiglie si vogliono coinvolgere gli imprenditori e i commercianti del nostro comune sensibili ai temi ambientali i quali, su base assolutamente volontaria, potranno dare il loro concreto contributo economico per la istallazione dei distributori di acqua depurata nei plessi scolastici.