Il 12 agosto al Parco Gondar di Gallipoli arriva Elrow

Domani 12 agosto al Parco Gondar di Gallipoli sbarca per la prima volta nel Sud Italia Elrow, il più grande e spettacolare party al mondo, appena reduce da un fantastico show con più di 100mila spettatori a Madrid.



In consolle i producer più in voga del momento, ma è nella scenografia la vera magia: è uno degli eventi più belli, colorati e scherzosi di sempre, dove teatralità e clubbing si fondono in esperienze immersive uniche, in grado di rendere il pubblico stesso l’attrazione principale dello show.



Club e location vengono completamente stravolti con allestimenti stravaganti, animazioni e maschere per dare sfogo a grandi feste carnevalesche ogni volta a tema diverso.



Il circo, la parata, lo show edonistico Elrow sbarca per la prima volta nel Salento tra fiamme olimpiche, torce, anelli, e molte altre stranezze per dar vita ai Rowlympic Games, in un contesto che richiama un’antico e fantasioso borgo dell’impero romano dove atleti e barbari gareggiano per contendersi il titoli di animale più folle della festa.



La selezione musicale è affidata agli headliner Cloonee, Toman, Olive F, De La Swing e Toni Varga, che si alterneranno in consolle con i nostrani Gianfranco Troccoli, Stephen William, Dario Cardone e Fae.

Si dice che tutto sia partito addirittura nel 1870 a Barcellona, con delle grandi feste organizzate in strada. Leggende che contribuiscono a costruire e amplificare un immaginario pazzo che, partito ovviamente da Ibiza, oggi è un marchio di fabbrica di una vera e propria azienda in grado di portare i suoi spettacoli in tutto il mondo.