“CON LO SGUARDO AL CIELO” NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE

SABATO 12 AGOSTO: VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI IN UNA NOTTE RICCA DI STELLE CADENTI

Nella magica serata di sabato 12 agosto, nel suggestivo scenario del Parco Archeologico di Monte Sannace, gli occhi saranno rivolti all’alto, verso la volta celeste, mentre i piedi solcheranno le antiche strade della città peucezia. Un evento straordinario, denominato “Con lo sguardo al cielo”, sta per svelare un’esperienza unica, con le meteore perseidi, comunemente note come stelle cadenti, in un numero previsto per essere particolarmente affascinante.

L’appuntamento inizia alle 19.00 con visite guidate del Parco, organizzate sotto l’esperta cura del Direttore e del personale interno. Questo parco rappresenta uno dei siti indigeni più importanti della Peucezia preromana, e durante la serata saranno offerti due itinerari distinti: uno di natura archeologica e l’altro naturalistico. Gli itinerari consentiranno di apprezzare la configurazione topografica e le caratteristiche strutturali della città antica, oltre a immergersi nelle qualità naturali e ambientali del luogo, inserito nel suggestivo paesaggio della Murgia.

A partire dalle 20.30, gli appassionati del buon vino potranno deliziarsi con degustazioni delle rinomate cantine aderenti al Consorzio del Primitivo DOC di Gioia del Colle.

A partire dalle 21.30 e fino a mezzanotte (ultimo ingresso alle 23.00), grazie alla preziosa collaborazione con il Planetario di Bari, gli esperti divulgatori condurranno un emozionante viaggio tra le stelle, con spiegazioni scientifiche e leggende legate alle costellazioni. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare l’affascinante mondo dell’astronomia e di ammirare da vicino i bagliori celesti attraverso potenti telescopi.

«La natura incontaminata diventa il fulcro di questa eccezionale serata», commenta l’arch. Francesco Longobardi, delegato alla Direzione Regionale Musei Puglia, «un’esperienza coinvolgente per adulti e bambini. Il Parco di Monte Sannace si aggiunge alle numerose offerte culturali promosse dalla Direzione Regionale Musei Puglia, rendendo il lungo ponte di ferragosto ancora più speciale».

«La serata si presenta con una doppia anima», spiega il Direttore del sito, Savino Gallo, «da un lato, una preziosa iniziativa che unisce scienza e storia, con un occhio alle nuove tecnologie per l’identificazione delle costellazioni; dall’altro, un momento di grande valenza archeologica, una scoperta avvincente dei monumentali resti della città antica».

Il costo del biglietto per partecipare all’evento “Con lo sguardo al cielo” è di Euro 5, con ingresso gratuito per bambini sotto i 5 anni. Va aggiunto il normale costo del biglietto di ingresso al Parco, ad eccezione delle categorie per cui è prevista la gratuità per legge. Non perdete l’occasione di vivere questa indimenticabile serata, tra storia, natura e le meraviglie del cielo stellato.