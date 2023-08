Tecnologie, Avatar e Simulatori al Congresso EMERGENZA-URGENZA: Intervista Esclusiva al Dott. Fausto D’Agostino

Il Dott. Fausto D’Agostino, noto anestesista rianimatore e fondatore del “Centro Formazione Medica”, ci apre le porte del Congresso Teorico-Pratico EMERGENZA-URGENZA.

Questo evento straordinario si terrà il 24-25 novembre prossimi a Bari e promette di rivoluzionare il mondo della medicina d’urgenza, focalizzandosi sull’importanza delle tecnologie, avatar e simulatori.

Simulatore robotico ad alta fedeltà

Dott. D’agostino, da dove nasce l’idea di questo evento, che sta riscuotendo grande interesse, specialmente per l’uso di tecnologie, avatar e simulatori al Congresso EMERGENZA-URGENZA?

Il congresso nasce dalla necessità di un confronto tra gli operatori sanitari. L’obiettivo è dare risonanza a questo mondo inefficace, sia per mancanza di strumenti che di un’adeguata organizzazione.

La seconda giornata, con manichini robotizzati e ad alta fedeltà, permetterà di simulare ogni scenario clinico, grazie alla collaborazione di aziende leader nel settore della medicina simulata.

Il Dott. Fausto D’Agostino durante una dimostrazione del videolaringoscopio wifi per la gestione delle vie aeree

Qual è stato il motivo principale che l’ha spinta a fondare il Centro Formazione Medica?

La mia Associazione si impegna per diffondere a tutti i cittadini le manovre salvavita. La conoscenza delle manovre di primo soccorso per tutti i cittadini è fondamentale e dovrebbe essere insegnata a tutti.

Lei è stato inserito nel tavolo tecnico sulla simulazione del Ministero della Salute, perché è importante?

La simulazione è una tecnica fondamentale che consente l’addestramento in sicurezza, ripetizione di manovre, e valutazione della performance prima di passare al trattamento dei pazienti. Essa rappresenta una pratica utile ad insegnare, apprendere e migliorare la qualità dell’assistenza.

Il dott. Fausto D’Agostino durante la formazione, con l’ utilizzo di manichini avanzati di addestramento per la gestione dell’emergenze

La seconda giornata del congresso è interamente dedicata a stazioni pratiche di addestramento, ci può parlare di questo?

Gli iscritti avranno la possibilità di ruotare su stazioni pratiche di addestramento con simulatori ad altissima fedeltà e potranno apprendere le tecniche grazie alla presenza di tutor esperti. Questo fa parte dell’approccio innovativo che punta a utilizzare tecnologie, avatar e simulatori al Congresso EMERGENZA-URGENZA.

Il Congresso EMERGENZA-URGENZA, sotto la guida esperta del Dott. Fausto D’Agostino, ospite fisso in diverse trasmissioni sulle reti nazionali, promette di essere un evento unico e rivoluzionario.

Il dott. Fausto D’Agostino durante il corso ACLS ai medici del 118

L’uso di tecnologie, avatar e simulatori al Congresso EMERGENZA-URGENZA non solo mette in luce le criticità del sistema di emergenza ma anche mostra la via verso un futuro più sicuro e efficiente nella medicina d’urgenza.

Il suo impegno costante nella formazione e nella sensibilizzazione dei cittadini sulle manovre di primo soccorso rappresenta un segno tangibile dell’innovazione nel campo della medicina d’urgenza in Italia.

Il Congresso Teorico-Pratico Emergenza-Urgenza si terrà a Bari il 24-25 novembre.

Per partecipare all’evento e scoprire ulteriori dettagli, clicca qui.