I guidatori più multati della Puglia? Leccesi e baresi

Analisi di Facile.it e Assicurazione.it rivelano i guidatori più multati della regione

Nel corso del 2022, i conducenti leccesi e baresi hanno conquistato il triste primato di essere i più multati della Puglia. Questo dato emerge dall’analisi congiunta di Facile.it e Assicurazione.it, che ha esaminato i proventi delle violazioni del Codice della Strada nei comuni capoluogo di provincia pugliesi.

Bari si è distinta per aver incassato oltre 10,7 milioni di euro derivanti da sanzioni legate alle violazioni del Codice della Strada. La città pugliese ha ottenuto il primato regionale, seguita da Lecce, con quasi 5,7 milioni di euro, e Taranto, con 2,7 milioni di euro. D’altra parte, Trani e Andria, capoluoghi della provincia di Barletta-Andria-Trani, si sono posizionati nelle ultime posizioni con proventi intorno a 845mila euro e 904mila euro rispettivamente.

In totale, nell’anno 2022, l’importo complessivo delle multe riscosse in tutta la regione ha superato i 24,3 milioni di euro.

Tuttavia, se rapportiamo le somme incassate al numero di autovetture e motocicli iscritti nei registri della motorizzazione, la classifica cambia notevolmente. Lecce si posiziona al primo posto, con una media di 71 euro “spesi pro capite” per multe legate alle violazioni del Codice della Strada. I conducenti baresi seguono con una media di 49 euro, mentre i guidatori brindisini si piazzano al terzo posto con una media di 22 euro per “multa pro capite”.

Seguono nella graduatoria Trani e Taranto con una media di 21 euro, Barletta con 18 euro ed infine Andria con 14 euro. La città di Foggia chiude la classifica con una media di appena 10 euro “spesi pro capite” per multe.

Concentrandosi sulle sole violazioni legate ai limiti di velocità, emerge che Bari si conferma come la città con i maggiori incassi, raccogliendo 1,1 milioni di euro nel 2022.

Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it, ha sottolineato l’importanza di rispettare il Codice della Strada, non solo per la sicurezza, ma anche per l’effetto che può avere sul premio dell’assicurazione auto. Alcune compagnie tengono conto del saldo punti della patente e del rispetto del codice della strada come elementi per determinare il premio dell’RC auto. Sanzioni come la sospensione della patente o le multe per guida in stato di ebbrezza possono influenzare negativamente la valutazione dell’automobilista da parte delle compagnie assicurative.

In sintesi, la Puglia ha registrato un’alta incidenza di multe stradali nel 2022, con Lecce e Bari in cima alla classifica. È importante per i conducenti mantenere un comportamento responsabile alla guida, sia per la propria sicurezza che per le implicazioni sui costi dell’assicurazione auto.