Caduta da monopattino: bimba di 8 anni in coma

Una giornata di svago e divertimento si è trasformata in un incubo per una famiglia nel Salento, quando una bimba di 8 anni è caduta dal suo monopattino, finendo in coma. L’incidente ha scosso la comunità locale e ha portato all’attivazione immediata dei soccorsi e delle forze dell’Ordine.

L’incidente si è verificato nella pittoresca via delle Odalische a Torre dell’Orso, dove la piccola stava giocando su un monopattino. Secondo le prime informazioni, ancora da confermare, sembra che la giovane abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo, precipitando sull’asfalto con un impatto violento. Il colpo alla testa ha causato la perdita dei sensi della bimba, innescando panico tra i presenti e suscitando grande apprensione tra i familiari, che hanno prontamente prestato soccorso.

Dopo aver allertato immediatamente il servizio sanitario d’urgenza, è giunta sul luogo un’ambulanza medicalizzata del 118. Gli operatori medici, accorsi tempestivamente, hanno valutato la gravità delle condizioni della giovane e hanno attivato il trasferimento d’urgenza presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale “Dea-Fazzi” di Lecce. Qui, una squadra di medici ed esperti di emergenza-urgenza ha assunto il controllo della situazione, impegnandosi a stabilizzare la bimba e monitorarne attentamente le condizioni.

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono state avviate dalle autorità competenti. Le forze dell’Ordine sono al lavoro per determinare le cause che hanno portato alla caduta della giovane dal monopattino. In particolare, si sta verificando se erano presenti misure di sicurezza adeguate in relazione all’uso del monopattino. Un aspetto che sta attirando l’attenzione degli investigatori è la tipologia del monopattino: è infatti al vaglio se si trattasse di un modello elettrico, il cui utilizzo è vietato ai minori di 14 anni, oppure di un semplice giocattolo.

L’incidente ha sollevato importanti questioni riguardo alla sicurezza dei dispositivi di trasporto elettrici utilizzati dai bambini. La preoccupazione per la sicurezza dei giovani utenti è sempre stata un punto cruciale, e questo tragico evento richiama l’attenzione sull’importanza di un utilizzo responsabile e delle misure di precauzione adeguate.