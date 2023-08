Ecosistema Taranto: unione politica per il futuro della città

Nel corso dell’importante incontro avvenuto l’8 agosto, le forze politiche che compongono la coalizione “Ecosistema Taranto” hanno riaffermato con vigore il loro impegno nei confronti della città e dei suoi cittadini. L’obiettivo principale di questa unione politica è quello di garantire una partecipazione attiva e una condivisione costruttiva nella realizzazione del programma di governo cittadino, al fine di promuovere lo sviluppo e il benessere della comunità.

La coalizione, nata dalla volontà di unire diverse sensibilità politiche sotto un unico scopo, ribadisce che la maggioranza emersa dalle elezioni del giugno 2022 rappresenta la voce dei tarantini e si impegna a sostenere l’azione amministrativa con determinazione e coerenza. I rappresentanti della coalizione si pongono come pilastri fondamentali di supporto all’amministrazione comunale, contribuendo in modo attivo e costante alle sedute della massima assise cittadina.L’approccio della coalizione si basa sulla volontà di alimentare un dialogo costruttivo all’interno del Consiglio comunale, incluso il coinvolgimento dei gruppi di minoranza. Tuttavia, questo dialogo richiede una sincera condivisione del programma proposto da Ecosistema Taranto da parte dei rappresentanti dell’opposizione. La coalizione sottolinea anche l’importanza di valutare nel medio e lungo termine l’affidabilità e l’onestà di queste parti interessate nei confronti della collaborazione per il bene comune.La coalizione si è inoltre espressa con fermezza contro le azioni ostili da parte del Governo nazionale nei confronti del territorio ionico. Decisioni quali il commissariamento dei Giochi del Mediterraneo e il dirottamento di risorse destinate al Centro di ricerca sperimentale, ai Comuni e al Fondo di Sviluppo e Coesione, hanno sollevato preoccupazioni nella coalizione. Inoltre, l’utilizzo improprio di fondi inizialmente destinati alla decarbonizzazione e altre misure rilevanti nel contesto dell’ex Ilva rappresentano ostacoli significativi per la transizione economica necessaria per la città.