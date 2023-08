Crediti fiscali per l’efficientamento energetico: Proposta di legge del centrosinistra scatena polemiche

La Regione è al centro di un acceso dibattito politico a seguito della presentazione da parte del centrosinistra di una proposta di legge concernente la circolazione dei crediti fiscali per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio. La proposta ha suscitato un certo scalpore poiché, secondo quanto dichiarato dal consigliere regionale Michele Picaro di Fratelli d’Italia (FdI), sembrerebbe essere una copia quasi identica di una proposta di legge precedentemente presentata da Tommaso Coviello, capogruppo di FdI in Regione Basilicata, e già approvata dal Consiglio di quella regione.

La reazione di Picaro è stata senza mezzi termini: “Apprezziamo il fatto che il centrosinistra in Regione presenti una proposta di legge concernente la circolazione dei crediti fiscali per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio. Apprezziamo ancora di più che la suddetta proposta di legge, non sia altro che il ‘copia e incolla’ di quella presentata da Tommaso Coviello”. Secondo il consigliere regionale, ciò dimostra come il governo Emiliano e la sua maggioranza siano limitati nel risolvere i problemi dei cittadini pugliesi e come cerchino di trarre vantaggio dalle proposte del centrodestra e di FdI.

La questione si è ulteriormente infiammata a causa di un dibattito acceso riguardante il cosiddetto “bonus 110”, un incentivo fiscale legato all’efficientamento energetico, che è stato recentemente cancellato dal Governo Meloni. Secondo il consigliere Picaro, è importante ricordare che il bonus 110 fu messo in discussione anche dal presidente del Consiglio Draghi, il quale criticò l’iniziativa per come era stata congegnata, definendola “disastrosa e dannosa”. Questo, secondo Picaro, dimostra che le decisioni in materia di incentivi fiscali per l’efficientamento energetico non sono limitate a una singola fazione politica e che l’approccio bipartisan è essenziale per affrontare con successo le problematiche dei cittadini e delle imprese.

La proposta di legge presentata dal centrosinistra, sebbene susciti polemiche politiche, solleva importanti questioni riguardanti l’efficienza energetica e la sostenibilità del patrimonio edilizio. L’efficientamento energetico è una tematica cruciale per affrontare le sfide ambientali e ridurre l’impatto delle abitazioni sull’ambiente. Tuttavia, resta da vedere come si evolveranno i dibattiti politici e se la proposta di legge riuscirà a superare le controversie e a ottenere il sostegno necessario per essere approvata.