Vela internazionale – Ondabuena Circolo di sostegno per il programma Inspire

Intervista a Francesco Bonvino, vice presidente dell’associazione sportiva Ondabuena che per la seconda volta del Grand Prix a Taranto è stato confermata circolo velico di suppoerto per il programma INSPIRE.

Bonvino: “Racing, sostenibilità ma anche nuove possibilità di lavoro legato al mare”

“Il Sail GP non è solo una competizione per catamarani super veloci, ma è anche l’occasione per Taranto di misurarsi con il mondo della vela internazionale e sviluppare un potenziale agonistico e di nuove professionalità e nuova occupazionelegata al mare”.

Il ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix animerà le acque della rada di Mar Grande a Taranto i prossimi 23 e 24 settembre, ma per i circoli velici tarantini è già tempo di preparativi.

Anche quest’anno il Circolo Velico Ondabuena sarà nelle operazioni in mare e a terra al Molo Sant’Eligio accanto ai giovanissimi a cui sono offerte, dalla competizione internazionale ideata dal campione di vela neozelandese Russell Coutts, grandi opportunità.

Il binomio vincente è quello tra sport e cultura della sostenibilità, con un occhio di riguardo per le iniziative che anche su base locale si svilupperanno in favore dell’ambiente.

“Noi – continua Bonvino – declineremo nuovamente in azione quel “race for the future” che accompagna la competizione con un’operazione di raccolta di plastica e micro-plastica che realizzeremo insieme al nostro team sponsor di Teleperformance, proprio nella rada di Mar Grande e nelle spiaggette a ridosso della città vecchia, solitamente raggiungibili esclusivamente da mare”.

Ma tornando alle opportunità sportive e di crescita professionale.

Si comincia con il programma nelle scuole per finire alla competizione Waszp.

“E’ un programma di reclutamento ma anche di prospettiva che riguarda soprattutto le persone giovani, velisti under 21 per le competizioni, maggiorenni per il programma Careers, e ragazzi e ragazze delle scuole medie” – afferma Francesco Bonvino, che oltre ad essere vice presidente del Circolo tarantino e istruttore federale per la Classe Waszp.

Opportunità che consentono di far crescere le occasioni sportive ma anche di lavoro in un segmento produttivo su cui Taranto può dire e fare molto, considerati i circa 100 chilometri di costa ionica e il crescente numero di associazioni sportive legate al mare.

Pertanto se sei un velista under 21 o un professionista specializzato in media, foto-video, costruzione di imbarcazioni, idraulica, cime ed armo, comunicazione dalle imbarcazioni, sostenibilità, gestione della competizione o dei team a terra puoi presentare la tua candidatura al Sail Gp e vivere dall’interno questa incredibile esperienza.

Le iscrizioni per presentare la propria candidatura sia per il programma Racing, che per il programma Careers scadranno il prossimo 16 agosto – dichiara Bonvino – e ci aspettiamo che dalla città, ma da tutta la Puglia possano arrivare energie nuove che rappresentino anche la nuova generazione non solo della vela foil, ma anche dell’apparato organizzativo.

La candidature potranno essere inviate a inspireracing@sailgp.com (per il programma di Racing) o a inspirecareers@sailgp.com (per il programma Careers).