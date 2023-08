Taranto: 16enne arrestato con stupefacenti, madre denunciata

Sabato pomeriggio, un’operazione dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto ha portato all’arresto di un 16enne residente nel quartiere periferico della città, per detenzione e presunto intento di commercializzare una consistente quantità di sostanza stupefacente. Durante l’intervento, la madre convivente è stata denunciata a piede libero per concorso nel reato.

L’indagine ha preso il via a seguito di segnalazioni riguardanti un insolito movimento di persone in un appartamento del quartiere. Le forze dell’ordine, sospettando attività illecite, hanno deciso di effettuare un controllo presso l’abitazione in questione.

All’interno dell’appartamento erano presenti una donna e il figlio 16enne, quest’ultimo ha tentato una fuga disperata dal balcone alla vista dei Carabinieri, ma è stato prontamente fermato. Durante la perquisizione, le autorità hanno rinvenuto circa 365 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente hashish e marijuana, oltre a 2 piante di cannabis indica con inflorescenze.

Le droghe sequestrate sono state consegnate al Laboratorio Analisi Sostanza Stupefacente del Comando Provinciale di Taranto per ulteriori indagini.

Il giovane, in accordo con il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato condotto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i Minorenni. Nel frattempo, la madre convivente è stata denunciata ma è stata lasciata in libertà.

L’operazione ha dimostrato ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di stupefacenti, soprattutto riguardo al coinvolgimento dei minori in attività criminali. Tale vicenda evidenzia l’importanza di una costante vigilanza e cooperazione tra le istituzioni e la comunità per garantire un ambiente sicuro e sano per i giovani.