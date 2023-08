GUARDIA DI FINANZA TARANTO: Sequestrati oltre 188 mila prodotti pericolosi per la salute pubblica

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Taranto ha portato a termine una serie di controlli mirati a contrastare la vendita al pubblico di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute. Le operazioni hanno coinvolto esercizi commerciali ubicati nel capoluogo e nei comuni limitrofi, svelando una vasta rete di traffico di merce illecita.

Gli interventi eseguiti dai Finanzieri hanno portato al sequestro di oltre 188 mila prodotti, tra cui cosmetici privi delle etichette di sicurezza obbligatorie, bigiotteria e articoli in plastica destinati all’uso alimentare sprovvisti delle informazioni richieste dal “Codice del Consumo”. Secondo il provvedimento normativo vigente, tutti i prodotti destinati al consumo, commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare informazioni essenziali, come la denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identità del produttore, e la presenza di sostanze pericolose per il consumatore, oltre ai materiali utilizzati e ai metodi di lavorazione.

I risultati delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle hanno portato alla segnalazione alla competente Autorità amministrativa dei titolari di 23 rivendite coinvolte nei controlli. Ma la Guardia di Finanza non intende fermarsi qui, prosegue le indagini con l’obiettivo di smantellare completamente la catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera, e di recuperare tassazioni sui ricavi derivanti da queste attività illecite.

Contrastare il dilagante fenomeno di prodotti non conformi agli standard di sicurezza non è solo un obbligo delle forze dell’ordine, ma una responsabilità fondamentale verso i cittadini e i consumatori. Garantire un mercato competitivo eque, dove gli operatori economici onesti possano operare in condizioni di concorrenza leale, è un passo essenziale per tutelare la salute e il benessere del pubblico.

La lotta contro il commercio di prodotti pericolosi per la salute pubblica è una battaglia continua, ma grazie all’impegno delle Fiamme Gialle di Taranto, si è ottenuto un importante risultato. La collaborazione tra le istituzioni, il sostegno dei cittadini e l’azione determinata delle forze dell’ordine sono elementi chiave per costruire una società più sicura e responsabile.