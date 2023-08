Bilancio positivo per la Polizia Ferroviaria: Oltre 6.600 controlli e azioni concrete in ambito ferroviario

La Polizia di Stato ha reso noto il bilancio delle attività svolte dalla Polizia Ferroviaria nell’ultima decade del mese di luglio, in concomitanza con l’esodo estivo. I numeri sono significativi: sono stati effettuati oltre 6.600 controlli, identificate 6.605 persone, di cui 687 con precedenti di polizia. Inoltre, due persone sono state arrestate, cinque sono state indagate e sono stati sequestrati circa 23 grammi di stupefacente. Questa intensa attività è stata svolta per garantire sicurezza e legalità nelle stazioni e sui treni.

L’aumento dei viaggiatori in questo periodo dell’anno ha portato a un rafforzamento delle pattuglie e dei servizi istituzionali, con 198 pattuglie impiegate nelle stazioni, 64 sui treni a lunga percorrenza e regionali, e 7 lungo la linea. Inoltre, sono stati effettuati 6 servizi antiborseggio con agenti in abiti civili per contrastare i furti ai danni dei viaggiatori.

I risultati di queste operazioni sono stati notevoli: due persone sono state arrestate, una in esecuzione di misura cautelare e l’altra per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Circa 23 grammi di eroina e hashish sono stati sequestrati durante le operazioni. Inoltre, cinque persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per reati vari.

La Polizia Ferroviaria non ha trascurato nemmeno la tutela dei minori, rintracciando in stazione due minori che si erano allontanati arbitrariamente dalle Comunità di accoglienza.

Inoltre, il 26 luglio scorso, è stata attuata l’operazione “STAZIONI SICURE”, una misura coordinata a livello centrale dal Servizio Polizia Ferroviaria. Questa operazione è stata finalizzata ad aumentare ulteriormente il livello di attenzione rispetto alle infrastrutture ferroviarie e a prevenire comportamenti scorretti che possono causare incidenti gravi.

In 32 impianti, tra stazioni e località sensibili, le pattuglie della Polizia Ferroviaria hanno effettuato controlli, identificato 1.237 persone e verificato 597 bagagli al seguito dei viaggiatori.

L’obiettivo principale di queste azioni è quello di stimolare i cittadini alla consapevolezza dei rischi presenti nell’ambito ferroviario e diffondere tra di loro la cultura della legalità e della sicurezza. È fondamentale sensibilizzare le persone ad adottare comportamenti responsabili per la propria e altrui incolumità, in modo da garantire un viaggio sicuro e sereno per tutti i passeggeri. La presenza costante delle forze dell’ordine nelle stazioni e sui treni è un deterrente fondamentale contro attività illecite e pericolose, contribuendo così a creare un ambiente ferroviario più sicuro e tranquillo per tutti.