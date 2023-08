CJ Taranto – ingaggiato Fresno 

La giovane guardia classe 2004 arriva dall’Argentina via Stella Azzurra Roma ed è reduce dai Mondiali under 19 con la sua nazionale: “Non vedo l’ora di giocare in questa splendida città”

La bandiera argentina continua a sventolare in casa CJ Basket Taranto. La società rossoblu è lieta di annunciare il 4° tassello ufficiale della nuova squadra per il campionato di serie B Nazionale 2023/24. Si tratta di Lucas Fresno, giovanissima guarda classe ’2004 che nelle ultime stagioni ha giocato in A2 con la maglia della Stella Azzurra Roma.



Lucas si va ad aggiungere alsempre più ricco e interessante roster a disposizione di coach Mario Cottignoli, con al momento il pivot senegalese Elhadji Thioune, capitan Gianmarco Conte e Luca Valentini. Il CJ Tarantoringrazia l’agente Pablo Filloy per la felice riuscita della trattativa.

Nato l’1 marzo 2004 a Mar del Plata, in Buenos Aires, Lucas Fresno è un argentino doc che gioca nel ruolo di guardia, versatile con spiccate qualità difensive e una buona attitudine in attacco.



Dopo tutta la trafila nella sua Argentina con la canotta del Sporting de Mar del Plata e poi del Penarol; nell’estate 2021 arriva la chiamata dall’Italia. E che chiamata.



Lo prende con se la Stella Azzurra Roma, una delle società più importanti in Italia per il settore giovanile. Nella Capitale il giovanissimo Lucas gioca due stagioni mettendosi in gran luce con la under 19 protagonista anche nella Next Genertion, competizione internazionale giovanile, accumulando anche allenamenti, minuti ed esperienza in serie A2 con la prima squadra.

Ciliegina sulla torta poco più di un mese ha rappresentato la sua Nazionale giocando i Mondiali under 19 di Debrecen con l’Argentina che è arrivata al 5° posto finale.



Adesso la scelta di Taranto per mettersi alla prova con la pallacanestro dei grandi e magari con un ruolo da protagonista per continuare il suo percorso di crescita.

Ecco le sue prime parole da giocatore del CJ Basket Taranto:

Lucas, sei un “nuovo” giocatore del CJ Taranto: come è andata questa trattativa, come e cosa ti ha convinto del CJ?

Il progetto sportivo e il ruolo che mi è stato affidato nella squadra che sta nascendo sono state le cose più importanti e che mi hanno convinto ad accettare la proposta del CJ Basket e poi, anche aspetto non indifferente, c’è la bellezza di una città come Taranto.

Che tipo di giocatore sei? raccontaci un po’ di te, tecnicamente ma non solo

Sono una guardia versatile che può adattarsi a giocare in diverse posizioni, ma soprattutto penso di essere un giocatore a cui piace lasciare il proprio segno in campo, con grinta ed energia e che mette molto entusiasmo nell’affrontare le partite,

Cosa pensi di poter portare nel CJ Taranto? Che serie B sarà?

Penso di poter essere d’aiuto alla squadra sia in attacco che in difesa, e credo che con il contributo di tutti possiamo portare questa squadra a un buon risultato.

Hai già parlato con coach Cottignoli?

Si, ci siamo sentiti telefonicamente e sono veramente emozionato, motivato e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui, credo che siamo molto simili sulla visione del gioco e dell’atteggiamento e quello mi piace un sacco.

Un messaggio ai tifosi di Taranto?

Sono molto contento di poter giocare con la canotta rossoblu, come ho già detto, non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Ci vediamo presto al palazzetto!