Prezzi dei carburanti alle stelle, c’è il sospetto di una speculazione selvaggia Tutto costa di più. Dai generi alimentari alle consumazioni al bar o al ristorante, per non parlare dei rincari dei voli aerei che sono sbalzati con aumenti quasi del 50% e del costo del carburante. C’è in atto una speculazione e cresce il sospetto che dietro questa generalizzata impennata dei prezzi, che poi faticano a scendere, ci sia dell’altro, ovvero la ricerca del profitto da parte di alcune imprese.

La questione più saliente è che i prezzi non tendono a scendere e la cosa sta diventando non solo preoccupante, ma anche vergognosa e incontrollabile. A partire da oggi 1 agosto, è scattato dunque l’obbligo di esposizione del prezzo medio dei carburanti, perchè proprio il rialzo dei prezzi dei carburanti. sta scaldando l’estate degli italiani tornando al centro del dibattito politico: una situazione indubbiamente esasperante. È pur vero che questi ultimi anni sono stati colpiti dal caro energia e della guerra in Ucraina, dalle alluvioni in Emilia Romagna, ma l’inflazione dei prodotti alimentari e del prezzo dei carburanti, è diventata la principale responsabile dell’aumento dei prezzi.

La Puglia con la provincia autonoma di Bolzano, hanno i prezzi più alti per la benzina. Il costo medio per un litro di verde, infatti, è di 1,943 euro al litro mentre quello del gasolio è di 1,771 euro. Per la verde, però, si spende quasi sempre di più, perché occorre sborsare in media 1,949 euro al litro. Per il gasolio, invece, si spende quasi sempre meno perché il prezzo applicato per il rifornimento si attesta intorno a 1,739 euro al litro.

A questo punto viene spontaneo chiedersi cosa si sta facendo in merito alla questione dei controlli e che urge un intervento serio da parte della Guardia di Finanza e di altre forze dell’ordine per cercare di capire il perché di questa presunta speculazione per dare una regolata contro questo sospetto serio e quasi acclarato del tentativo di profitto di molte imprese per fare cassa sulle spalle degli italiani, che ogni giorno per fare la spesa diventa un’ardua impresa o peggio, come se si scendesse in un campo minato dentro una battaglia, quella della sopravvivenza!

Non se ne può più, sta aumentando tutto a dismisura.