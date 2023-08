“Vento del Sud” porta i Tiromancino in piazza Dossetti a Noicàttaro, ingresso gratuito Un grande spettacolo dal vivo all’interno della programmazione dell’Estate Nojana a cura dell’amministrazione comunale: i Tiromancino. La band romana guidata da Federico Zampaglione sarà in piazza Dossetti, la sera del 6 agosto per un concerto gratuito che richiamerà migliaia di presenze per un gruppo amato da tutte le generazioni.

Special guest del tour sarà Enula, che non solo aprirà alcune serate della band, ma interverrà durante il set dei Tiromancino. Sarà l’occasione inoltre per ascoltare dal vivo il nuovo intenso singolo Due Rose uscito lo scorso 14 aprile. La band che accompagnerà sul palco Federico Zampaglione è formata da Antonio Marcucci alla chitarra, Francesco Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria e Fabio Verdini al piano e tastiere.

I Tiromancino ripercorreranno i brani più iconici della loro carriera come La Descrizione di un Attimo, Due Destini o Amore Impossibile. Nello spettacolo live, scritto e diretto da Federico Zampaglione, le canzoni più recenti si alterneranno agli innumerevoli successi che hanno costellato l’ormai trentennale carriera della band romana.

“Continua la stagione della grande musica dal vivo con un concerto di grande richiamo che, siamo certi, saprà catalizzare l’attenzione e l’interesse di tanti – commenta il sindaco Raimondo Innamorato – L’evento, con ingresso gratuito, si inserisce nel ricco palinsesto estivo che sta entusiasmando un pubblico vasto ed eterogeneo”.

I Tiromancino sono una delle band più longeve d’Italia. Dopo dodici album in studio, quattro film di Federico Zampaglione (più uno in lavorazione) sono una delle band più importanti d’Italia nonché tra le più ascoltate in radio. Il brano Due Rose con Enula (uscito il 14 aprile) è tra i brani più passati in radio e costantemente in top 20 Ear One. Oltre a lavorare a nuova musica, i Tiromancino saranno di nuovo in tour quest’estate.

Enula è una delle nuove cantautrici italiane più apprezzate. Conta oltre 25 milioni di stream sulle piattaforme e collaborazioni con Franco126, Dardust, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Mr. Rain, Ibisco e Katoo.