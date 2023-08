Clamorosa protesta contro la movida ad Ostuni, secchiate d’acqua sulla cantante Un episodio increscioso è accaduto ieri sera intorno alle 23:50 in via Giosuè Pinto, davanti a decine di persone che stavano assistendo al concerto, in piena movida e in una delle zone più elite della movida nel centro storico di Ostuni. Stiamo parlando di una delle zone più belle e ben tenute di Ostuni dove insistono tutti locali molto interessanti e dove il trend è molto elittario.

I tavoli del locale erano tutti occupati quando da un balcone del palazzo è arrivata una secchiata di acqua bagnando completamente la cantante. Facile immaginare lo sgomento dei commensali e dei turisti e la loro meraviglia per un simile atto di inciviltà.

Un residente stanco per il volume della musica, a suo dire, troppo alto, dal terrazzo della sua abitazione ha lanciato un secchio d’acqua su un duo musicale che si stava esibendo dal vivo all’esterno di un locale.

Il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo per regolamentare le esibizioni musicali, a tutela dei residenti, ha emanato un’ordinanza che prevede lo stop alla musica a partire dalle 24.

Mancano pochi minuti alla mezzanotte e il residente del centro storico, infastidito dalla musica, decide che per lui è sufficiente lanciare sul duo musicale una bacinella colma d’acqua. La cantante è stata colpita in pieno dalla secchiata d’acqua, con il getto rimbalzato anche sugli strumenti musicali.

Sul posto è intervenuta una volante del commissariato per le prime verifiche, ma al momento non è stata presentata denuncia.

L’episodio è avvenuto nella stessa area dove nell’estate del 2021 un residente, sempre per i presunti rumori molesti, ruppe con una mazza da baseball una cassa acustica.

E’ vero, non è facile conciliare le esigenze dei residenti con quelle del turismo, ma una domanda è lecita: come si pretende un certo sviluppo se si hanno reazioni medievali?