Ecco l’edizione pilota de “Leporano Summer Festival 2023”

Si arricchisce il programma degli eventi dell’estate leporanese. Domani, domenica 31 luglio, sul palco della Batteria Cattaneo si svolgerà l’edizione pilota de “Leporano Summer Festival 2023”. Quest’ultima è una kermesse musicale in cui giovani artisti e gruppi locali, tra i 14 e i 20 anni, si esibiranno in repertori che spazieranno dal rock alla musica classica, in chiave acustica. L’evento inizierà alle 21.00 e sarà condotto da Lucia Scialpi.



Il festival nasce da un’idea condivisa dall’assessore alla cultura, turismo e spettacolo Iolanda Lotta e dalla consigliera con delega ai beni culturali Rosa Greco: «Nel corso di una chiacchierata – hanno detto – tra amiche, abbiamo ritenuto opportuno dare spazio anche agli adolescenti, innamorati della musica, nonostante la programmazione estiva coinvolga già tutte le fasce d’età. Questa manifestazione sarà l’edizione pilota che, nel corso degli anni, rimoduleremo per farla diventare un punto di riferimento per i nuovi talenti».

«La nostra amministrazione – concludono Lotta e Greco – lavora, da sempre, in prima linea per supportare le nuove generazioni. Spesso si generalizza sul disimpegno e la scarsa carica propositiva dei nostri ragazzi, ma questo episodio unito a tanti altri, che riguardano in campi diversi tanti altri giovani, stanno a dimostrare l’esatto contrario. Evidenziano come creatività, voglia di fare, intraprendenza, applicazione e sacrificio non difettino ai nostri ragazzi».



Questi i protagonisti della kermesse: The Runaways’, Apeiron, Team Ouverture, Saturday night, Gaia e Sergio Santese che al termine della serata omaggeranno il pubblico con una sorpresa.