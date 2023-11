Leporano- la raccolta differenziata si insegna a scuola

A Leporano si inizia dalle scuole ad insegnare ai bambini come si gestiscono i rifiuti della raccolta differenziata

Leporano- Iniziativa nelle scuole per insegnare ai bambini come si gestiscono i rifiuti. In collaborazione con la società del servizio di raccolta Impregico SRL.

L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini, ma specialmente coinvolgere le nuove generazioni. Per questo il comune ha organizzato delle attività didattiche nelle scuole del territorio, rivolte agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’ ICS Gemelli, nel calendario gli incontri formativi con gli operatori ecologici e la distribuzione di materiale informativo.

L’iniziativa ha riscosso un grande successo tra gli studenti, i docenti e le famiglie, che hanno apprezzato l’opportunità di apprendere le buone pratiche ambientali e di contribuire al miglioramento della propria comunità.

Il sindaco di Leporano, Vincenzo Damiano, il vice sindaco e assessore all’ambiente Dott. Danilo Secondo, l’assessore alla pubblica istruzione Giuseppa Calviello e il responsabile della ditta Danilo Marra hanno espresso la loro soddisfazione per il progetto, sottolineando l’importanza di educare i giovani al rispetto dell’ambiente e alla responsabilità civica.