Tremenda scoperta dei Carabinieri: trovati in casa due cadaveri

Due cadaveri sono stati scoperti in una tragica e misteriosa situazione all’interno di un’abitazione nel quartiere Barberini di Barletta.

Secondo le prime informazioni trapelate, le vittime sembrerebbero essere una persona anziana e un giovane, ma ancora non è stata confermata la loro identità, e le indagini sono ancora in corso per stabilire la loro relazione.

Appena ricevuto l’allarme, le forze dell’ordine si sono precipitate sul luogo del ritrovamento, e i carabinieri hanno subito avviato un’indagine scrupolosa e dettagliata, con il coordinamento del magistrato della procura di Trani, Francesco Aiello.

Pertanto, è stato richiesto il supporto di un esperto legale specializzato in medicina legale, il dottor Antonio De Donno, proveniente dall’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. La sua esperienza sarà preziosa per determinare con precisione le cause del decesso delle due persone. Al momento, gli investigatori mantengono la massima riservatezza riguardo alle ipotesi sulle circostanze che hanno portato alla tragica fine di queste due persone. Ogni dettaglio sarà analizzato attentamente per fare luce su questo enigma e garantire giustizia alle vittime e ai loro familiari.