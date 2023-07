Infermiere aggredito, UIL FPL:  “Adesso chiediamo la presenza delle Forze dell’ordine”

La segreteria UIL FPL in collaborazione con la Rsu, chiede al Direttore Generale della Asl, Vito Gregorio Colacicco, di predisporre un servizio di vigilanza fissa all’interno del Pronto Soccorso di Martina Franca: “Non possiamo restare in silenzio di fronte agli eventi che minano la sicurezza dei nostri colleghi e della cittadinanza. Chiediamo un cambio di passo all’interno dei nosocomi jonici” afferma il sub commissario Giovanni Maldarizzi della UIL Fpl di Taranto.

E continua: “Questo episodio triste e sconcertante dimostra l’urgente necessità di disporre nei vari Pronto Soccorso presidi di polizia, che possano svolgere un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza del personale medico, infermieristico, ausiliario, degli operatori socio-sanitari e dei pazienti stessi”.



Il sub commissario fa riferimento al fatto di cronaca accaduto nella mattinata di venerdì 21 luglio presso il Pronto Soccorso di Martina Franca quando un operatore sanitario è stato aggredito violentemente da un paziente durante un triage.

“La solidarietà che stiamo dimostrando – afferma Maldarizzi – nei confronti del nostro collega coinvolto in questo incidente è il primo passo verso il riconoscimento della critica carenza di personale medico, infermieristico, ausiliario e OSS, e la necessità di intervenire quanto prima. La salute e la sicurezza del personale sanitario sono essenziali per garantire una risposta sanitaria adeguata alla nostra comunità. Come Organizzazione Sindacale UIL FLP, ci impegneremo a portare avanti questa tematica, affinché le istituzioni prendano provvedimenti concreti per tutelare coloro che dedicano la loro vita a prendersi cura degli altri”.

Conclude Maldarizzi: “Invitiamo la Asl di Taranto a garantire la massima disponibilità nel disporre immediata sicurezza nei Pronto Soccorso affinché nessun altro debba affrontare situazioni simili in futuro. Uniamo le forze e facciamo sentire la nostra voce per un cambiamento positivo necessario”