Polizia Locale, intensificati i controlli per garantire la sicurezza cittadina

La Polizia Locale della nostra città continua a dimostrare un impegno costante e capillare nel garantire la sicurezza e il rispetto delle regole all’interno del territorio. Grazie anche all’arrivo di nuove risorse umane, le attività di controllo sono state intensificate in tutti gli ambiti di competenza.

Uno degli obiettivi principali dell’operato degli agenti è il rispetto del Codice della Strada. A tal proposito, diversi posti di controllo sono stati istituiti per monitorare l’uso corretto del casco, delle cinture di sicurezza, degli auricolari e del vivavoce durante la guida. Inoltre, sono stati verificati gli adeguati livelli di copertura assicurativa per i veicoli e sono state effettuate attente verifiche legate all’abuso di alcol. Grazie a questi controlli attivi sia durante il giorno che durante la notte, mirati soprattutto al contrasto della guida in stato di ebbrezza, sono stati effettuati due sequestri e un fermo, oltre a numerose sanzioni minori.

La Polizia Locale continua anche le attività di polizia amministrativa e ambientale, focalizzandosi sulla lotta all’abbandono di rifiuti e merce varia sul suolo pubblico. Recentemente, è stato eseguito un importante intervento in via Venezia, dove è stata scoperta una notevole quantità di mattoni stoccati senza alcuna autorizzazione. I presunti responsabili di tale irregolarità hanno dovuto affrontare una sanzione di ben 900 euro.

Un’altra questione affrontata con particolare attenzione è quella delle deiezioni canine. Grazie all’impiego di unità in borghese dedicate a questo servizio, nelle ultime due settimane sono state controllate circa 80 persone, risultando in una decina di verbali di sanzione.

L’Assessore alla Polizia Locale, Cosimo Ciraci, ha espresso la sua gratitudine verso gli operatori per il loro impegno incrollabile nel garantire la sicurezza della comunità. Inoltre, ha sottolineato che l’amministrazione Melucci sta dedicando la massima attenzione a tutti i settori di competenza, non trascurando alcun aspetto della sicurezza e del rispetto delle regole all’interno della città.