Bonetti dalla Juventus al Taranto FC 1927

La società Taranto Football Club 1927comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Andrea Bonetti.

Classe 2003, Bonetti approda in rossoblù dalla Juventus con la formula del prestito sino al 30/06/2024. Il neo-centrocampista ionico è cresciuto nel settore giovanile bianconero, dove nelle ultime tre annate ha vestito la maglia della Primavera 1. Nell’ultima stagione ha collezionato presenze anche con la Juventus Next Gen in Serie C.

Andrea ha già raggiunto i suoi compagni e mister Capuano nel ritiro di Cascia.

Benvenuto a Taranto e nella famiglia rossoblù Andrea!