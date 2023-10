Taranto Fc – Capuano: “E’un abuso che viola la Costituzione Italiana!”

Ezio Capuano, allenatore del Taranto Calcio, va giù duro sulla questione stadio.

Denuncia il deporto forzato della sua squadra, affermando che si tratta di un abuso che viola la Costituzione Italiana.

Domani, la squadra affronterà l’Audace Cerignola a Francavilla, poiché lo Iacovone non è agibile.

Capuano afferma che chi è responsabile di questa situazione deve affrontare le conseguenze, e che la società Taranto e i tifosi non hanno commesso errori.

L’allenatore si chiede chi riparerà i danni subiti dai tifosi, dalla società e dai giocatori, e afferma che il colpevole deve pagare, non la vittima.

Capuano parla anche dell’Audace Cerignola, definendo la partita come difficile, ma affermando che la squadra ha studiato attentamente gli avversari.

L’Audace Cerignola non ha ancora subito sconfitte in questa stagione e Capuano riconosce la loro forza e qualità dei giocatori.

Tuttavia, l’allenatore afferma che la sua squadra si è preparata al meglio e punta a ottenere un risultato significativo.

Riguardo alla formazione, Capuano afferma di non aver ancora deciso gli undici giocatori titolari, ma che non potranno schierare Fabbro e Bonetti per la partita.

L’allenatore sottolinea che la rosa della squadra è solida e che nessuno si considera superiore agli altri, credendo che chiunque sarà schierato darà il massimo.

Sulla classifica, Capuano afferma che non è la loro priorità, ma che lavorano ogni giorno per migliorare la squadra. L’obiettivo della squadra è fare meglio dell’anno scorso e qualificarsi per i playoff.

Capuano commenta anche le dichiarazioni degli agenti di Matias Antonini, affermando che la permanenza del giocatore è la prova della solidità del progetto e della stabilità economica del club.

L’allenatore elogia Antonini come un ragazzo fantastico e uno dei giocatori più disciplinati che abbia mai allenato, sottolineando che ama Taranto ed è felice di essere lì.

Infine, Capuano ha parlato del recupero di Orlando e del giocatore Fiorani. L’allenatore afferma che stanno gestendo attentamente il recupero di Orlando, che è un talento e che può essere decisivo nella partita.

Tuttavia, Capuano riconosce che avrà bisogno di tempo per tornare in piena forma. Riguardo a Fiorani, l’allenatore afferma che è un giocatore molto forte e che hanno lavorato duramente per ottenerlo.

Capuano sottolinea che il giocatore è di grande importanza per la squadra e che hanno piena fiducia in lui.