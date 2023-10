Il Brindisi espugna Latina

Il Brindisi ha ottenuto la sua prima vittoria in trasferta nella sesta giornata di Serie C, girone C, battendo il Latina con un punteggio di 3-1. Il Latina ha segnato il primo gol al sesto minuto grazie a Paganini, ma il Brindisi è riuscito a pareggiare al ventiseiesimo minuto grazie a Bunino. La squadra pugliese è poi passata in vantaggio al trentesimo minuto con un gol di Bizzotto, per poi chiudere il punteggio al trentanovesimo minuto con un gol di Albertini.

Attualmente, il Brindisi si posiziona al tredicesimo posto con 6 punti. Tuttavia, la squadra dovrà recuperare una partita non giocata il 10 settembre contro il Catania, a causa dei lavori di ristrutturazione del “Fanuzzi”. Prima della sconfitta contro il Brindisi, il Latina si trovava in testa alla classifica insieme alla Juve Stabia con 11 punti.

30 Settembre 2023

La Serie C è di nuovo in campo. Si affrontano Latina e Brindisi. Le due squadre scenderanno in campo oggi, sabato 30 settembre alle ore 16.15 allo stadio “Domenico Francioni“ per la sesta giornata del girone C di Serie C. I padroni di casa arrivano al match da una bellissima vittoria esterna contro il Giugliano. La sfida è terminata 0-3, in gol Rocchi, Fabrizi e Fella. Gli ospiti, invece, giungono alla sfida dopo una sconfitta di misura incassata con il Benevento. Il match è terminato 0-1 per i giallorossi. Segui la diretta testuale con noi.

Tabellino

Latina – Brindisi 1-3: 6′ Paganini (L), 26’Bunino (B), 30′ Bizzotto (B), 39′ Albertini (B).

LATINA: Cardinali; Serbouti (Crecco 46′), Rocchi, Cortinovis; Ercolano (69′ Mastroianni), Di Livio, Cittadino (Biagi 46′), Paganini, Del Sole (63′ Polletta); Jallow (46′ Fabrizi), Fella. All. Di Donato. A disp: Vona, Bertini, Perseu, Biagi, Mastroianni, De Santis, Gallo, Crecco, Fabrizi, Polletta, Di Renzo.

BRINDISI: Saio; Valenti, Bizzotto, Cappellini, Nicolao (63′ Monti); Malaccari, Ceesay (50′ Cancelli); Albertini, Costa, Fall (61′ Moretti); Bunino (50′ Lombardi). All. Danucci. A disp: Albertazzi, Vona, Monti, Gorzelewski, Cancelli, Petrucci, Lombardi, Mazia, Bellucci, Moretti, De Angelis, Golfo, De Feo, Ganz, Galano.