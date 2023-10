Taranto-Cerignola: i convocati

Mister Ezio Capuano ha diramato la lista dei convocati per il match con il Cerignola, in programma lunedì 02 ottobre alle ore 15:00 presso la NuovArredo Arena di Francavilla Fontana.

PORTIERI: Vannucchi, Loliva, Di Serio

DIFENSORI: Antonini, De Santis, Enrici, Heinz, Hysaj, Riggio

CENTROCAMPISTI: Calvano, Ferrara, Fiorani, Panico, Kondaj, Mastromonaco Papaserio, Romano, Zonta

ATTACCANTI: Bifulco, Cianci, Capone, Kanoute, Orlando, Samele

Non prenderanno parte al match Bonetti e Fabbro. Il centrocampista rossoblù sta ancora recuperando dal trauma distorsivo alla caviglia con trattamento fisioterapico. Per quanto riguarda l’attaccante, nella gara di Teramo ha rimediato una forte contusione alla coscia ed anch’egli è in trattamento di fisioterapico.