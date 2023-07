Stadio Comunale “Erasmo Iavocone” – Conferenza stampa dell’architetto Enzo De Palma

Giovedì 20 luglio alle ore 10:00 presso la sala convegni dell’Ospedale Vecchio, attuale sede del DSM – Asl Ta, in via SS. Annunziata, conferenza stampa sulla tematica relativa allo Stadio Comunale “Erasmo Iavocone” e ai lavori che lo interesseranno in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026. L’architetto Enzo De Palma, Progettista e Direttore dei Lavori dell’ultimo intervento di Ristrutturazione dello Stadio tarantino, scioglie ogni riserbo sinora adottato sulla polemica in corso tra il Commissario Massimo Ferrarese ed il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci relativa ai prossimi Giochi del Mediterraneo.

Com’è noto il glorioso Stadio, nella sua attuale configurazione è stato inaugurato il 26 aprile del 1989 con la prima ed unica partita disputata a Taranto dalla Nazionale di calcio maggiore. Inaugurazione consacrata nei giorni 28-29 ottobre dello stesso anno dal Papa, Santo Giovanni Paolo II, negli incontri con la Comunità Tarantina.

Nel corso dell’incontro con la stampa De Palma illustrerà la propria proposta progettuale per l’intervento di ristrutturazione dello Stadio Iacovone visualizzandone semplicemente il CONCEPT/ IDEA GENERATRICE. Il CONCEPT è ironicamente caratterizzato dall’acronimo

F.E.M.M.I.N.E. G.I.O.I.O.S.E.

Il cui significato verrà svelato nel corso della conferenza stampa a cui sono stati invitati:

· il Commissario Governativo per i Giochi del Mediterraneo

· il Sindaco di Taranto

· il Presidente del TARANTO F. C. 1927

· il Direttore del Comitato Organizzatore