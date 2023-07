PREVENZIONE TUMORE AL SENO, IL 26 LUGLIO A MARINA DI GINOSA (TA) SCREENING GRATUITI PER LE GIOVANI DONNE

Marina di Ginosa si prepara ad ospitare un importante evento dedicato alla prevenzione del carcinoma al seno. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale di Ginosa in collaborazione con l’associazione “Prevenzione è Vita” e Welfare Care, avrà luogo il prossimo mercoledì 26 luglio, presso Piazza Indipendenza, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

L’obiettivo di questa giornata speciale è offrire alle giovani donne l’opportunità di sottoporsi gratuitamente a screening mammografici ed ecografici. Grazie alla presenza di una moderna clinica mobile, dotata di apparecchiature all’avanguardia quali mammografi ed ecografi ad alta definizione, le partecipanti potranno beneficiare di esami diagnostici accurati e affidabili. La clinica mobile è inoltre attrezzata con una workstation di refertazione e strumenti di teleradiologia, permettendo una valutazione immediata dei risultati. Un competente staff sanitario sarà presente per effettuare le diagnosi e fornire consulenza personalizzata.

Quest’iniziativa è stata ideata appositamente per le giovani donne, con un’età compresa tra i 35 e i 49 anni, che non rientrano nei programmi di screening del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Spesso, questa fascia di età viene esclusa dagli screening di routine, nonostante rappresenti un gruppo a rischio. Pertanto, l’evento a Marina di Ginosa offre loro l’opportunità di effettuare gratuitamente esami diagnostici fondamentali per la prevenzione e l’individuazione precoce del tumore al seno.

Per prenotare un’appuntamento, sarà possibile accedere al link www.welfarecare.org/prenota, attivo dal 19 luglio. Tuttavia, si sottolinea che i posti disponibili sono limitati, pertanto si consiglia di procedere alla prenotazione il prima possibile.

Al fine di garantire una corretta partecipazione all’evento, sono stati stabiliti alcuni requisiti per le prenotazioni. Le donne interessate dovranno avere un’età compresa tra i 35 e i 49 anni al momento della prenotazione e della visita, non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi, non essere già inserite nei protocolli di screening del SSN o presso altre strutture di prevenzione e, infine, dovranno essere residenti nel Comune di Ginosa.

L’Amministrazione Comunale di Ginosa e le associazioni coinvolte si impegnano a garantire la massima professionalità e riservatezza durante tutto il percorso diagnostico. La salute delle donne e la prevenzione del tumore al seno sono al centro di questa lodevole iniziativa, che dimostra l’importanza di un approccio globale alla salute pubblica.

La partecipazione a questo evento rappresenta un’occasione unica per le giovani donne di Marina di Ginosa e dei comuni circostanti di tutelare la propria salute e promuovere una cultura di prevenzione. Non esitate a prenotare il vostro appuntamento e cogliete questa preziosa opportunità offerta dalla vostra comunità per salvaguardare il vostro benessere.

Ricordate, la prevenzione è la chiave per una vita sana e felice.