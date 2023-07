Incendio a Gandoli (Leporano)

Un incendio si è sviluppato nella spiaggia di Gandoli, Marina di Leporano, in provincia di Taranto il 18 luglio 2023.

Le fiamme si sono sviluppate per cause non ancora chiarite in un canneto ubicato in via Anice, nella zona di Gandoli.

La gente terrorizzata si è riversata in strada: si sono vissuti momenti di panico assoluto. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Talsano per mettere in sicurezza i residenti. Alcune ville sono state evacuate a scopo precauzionale.