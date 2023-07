Martina Franca – Un percorso condiviso per il centro storico

Il Tavolo per il Centro storico non è la soluzione dei problemi di convivenza e sviluppo in città vecchia, ma è il primo passo per prendersi cura del cuore della città, creando l’occasione di avviare percorsi di partecipazione che rendano protagoniste le diverse utenze che vivono e rendono vivo il nostro centro storico.

“Ci siamo accorti che molto spesso il problema è solo la difficoltà di trovare punti di equilibrio tra i diversi bisogni – spiega Vito Manzari, presidente di Pro Loco Martina Franca, l’associazione che ha dato il via al processo – ma questo può avvenire solo se si creano occasioni di confronto. Proprio guardando al futuro abbiamo pensato con Confesercenti, Confcommercio e Horeca Martina Franca, di avviare un percorso propositivo fondato innanzitutto sulla consapevolezza che tutte le ragioni hanno lo stesso diritto di essere perseguite, a patto di non superare quella misura determinata, appunto, dal riconoscimento gli uni degli altri”.

Il percorso che ha portato all’approvazione del Tavolo, infatti, è iniziato due anni fa con l’istituzione, da parte proprio di Pro Loco, dello sportello di ascolto riservato ai residenti “Finestre aperte”, il cui risultato sono stati una serie di segnalazioni inviate a Palazzo Ducale: “il plauso va all’Amministrazione comunale di Martina Franca che ha scelto di perseguire il percorso di ascolto della città, dotandosi di un nuovo ed innovativo strumento di consultazione – ha commentato Massimiliano Martucci, consigliere di Pro Loco delegato al Centro storico – decidendo di creare uno spazio istituzionale per permettere ai diversi rappresentanti di confrontarsi, di conoscersi e di capirsi, per conoscersi meglio, con l’obiettivo di perseguire il benessere e il ben vivere nel centro storico”.

Soddisfazione anche da Confcommercio. Il presidente della delegazione di Martina Franca, Roberto Massa, ha commentato: “questo è un punto d’inizio di un percorso che ci obbligherà a metterci nei panni gli uni degli altri.



Già lo stesso percorso che ci ha portato a proporre il Tavolo, che questa Amministrazione ha ben recepito, è stato un percorso di condivisione. Riteniamo opportuno, per il futuro delle attività commerciali che insistono nel centro storico, che ci siano occasioni di confronto coi residenti e con le altre anime. La parte antica della città è un attrattore importante che va curato, accudito e protetto, e questo lo si può fare attraverso la partecipazione”.

Sulla stessa linea Confesercenti e il gruppo Horeca Martina Franca, che salutano il provvedimento rispettivamente con le parole di Roberto Liuzzi e dello chef Gianfranco Palmisano.

“È la giusta conclusione di due anni di lavoro in tal senso- ha commentato Roberto Liuzzi – il giusto riconoscimento da parte della Amministrazione di Martina Franca per il lavoro svolto, in sinergia fra Proloco, Confcommercio, Confesercenti e Gruppo Horeca per lo sviluppo del territorio a partire dal centro storico. Creare le condizioni perché ci siano sentinelle attive tutti i giorni è segno di apertura”.

“Cercare la giusta mediazione tra posizioni diverse – ha poi detto Gianfranco Palmisano – sarà l’obiettivo del Tavolo permanente. Un importante esercizio di democrazia. Il gruppo Horeca è soddisfatto del lavoro svolto finora, e questo darà la giusta carica per continuare lungo la strada già intrapresa, di rafforzare le collaborazioni tra i diversi attori che operano e vivono nel centro storico, a partire dall’Amministrazione”.