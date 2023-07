Taranto – Simba ODV e la Fondazione Francesca Rava insieme per l’oncoematologia pediatrica

Simba ODV e la Fondazione Francesca Rava hanno stretto una collaborazione per sostenere l’oncoematologia pediatrica e la pediatria presso il Santissima Annunziata.

Questa mattina, una delegazione della Fondazione Francesca Rava ha visitato le strutture di pediatria e oncoematologia pediatrica denominate “Nadia Toffa” presso il Santissima Annunziata. La delegazione è stata calorosamente accolta dal direttore Valerio Cecinati e da Deborah Cinquepalmi, presidente dell’associazione Simba ODV, che da sempre si impegna a favore dei bambini malati e delle loro famiglie. Durante la visita, era presente anche la dottoressa Sara Lanotte, rappresentante della direzione medica del Santissima Annunziata.

“Avendo già in corso altri progetti a Taranto e trovandoci in Puglia in questi giorni, abbiamo accolto immediatamente l’invito di Simba ODV per conoscere da vicino la realtà sanitaria pediatrica guidata dal dottor Cecinati”, afferma Emma Baiardi, responsabile dei rapporti istituzionali della Fondazione Francesca Rava. “In questa struttura, vedo non solo l’eccellenza delle cure, ma anche una grande umanità, frutto della collaborazione instaurata tra il personale sanitario e i volontari. Questo sottolinea l’importanza di una sinergia efficace tra l’ospedale pubblico e il mondo del volontariato”, continua Baiardi. Inoltre, anticipa che la Fondazione avvierà nuove iniziative a favore del nosocomio tarantino, probabilmente a partire dal progetto “In farmacia per i bambini” che prenderà il via già dal prossimo novembre.

“A nome dell’ASL Taranto, do il benvenuto alla dottoressa Baiardi e ringrazio la Fondazione per la sensibilità e l’attenzione che dimostra nei confronti della nostra realtà sanitaria”, dichiara Vito Gregorio Colacicco, direttore generale dell’ASL Taranto. “Rinnovo la disponibilità della direzione strategica ad avviare forme di collaborazione e progetti costruttivi con il terzo settore, a beneficio dei pazienti e della comunità. Insieme, con una sinergia efficace, siamo in grado di realizzare iniziative meravigliose per i bambini e le famiglie che usufruiscono dei nostri servizi sanitari.”