Sulla Ringhiera pronta a farla finita: donna salvata dalla Guardia Costiera

È stata una notte di intenso lavoro per gli uomini della Guardia Costiera di Taranto, impegnati su diversi fronti di intervento sia in mare che a terra. Grazie al loro tempestivo intervento, è stata evitata una possibile tragedia.

È stata nella notte del 13 luglio, intorno all’1:15, che i militari di guardia presso la Centrale Operativa hanno notato una donna di 32 anni, di nazionalità rumena, in evidente stato confusionale mentre cercava di scavalcare la ringhiera di Corso Vittorio Emanuele II.

I militari hanno immediatamente tentato di dissuadere la donna, ma lei non sembrava intenzionata a desistere dal suo intento suicida. Considerando la gravità della situazione, che avrebbe potuto presto trasformarsi in una tragedia, sono intervenuti fisicamente per immobilizzarla, mentre altri cercavano di distoglierla con le parole.

In breve tempo, sono giunti sul posto i carabinieri del Comando Stazione S. Cataldo di Taranto, seguiti da un’ambulanza del 118 che ha fornito le cure necessarie alla donna e l’ha trasportata all’ospedale locale.

Ancora una volta, gli “Angeli del mare” hanno impedito la perdita di una vita umana. Pochi istanti prima, i militari avevano concluso un’operazione di soccorso in mare per una donna colta da una crisi di panico a bordo di un’imbarcazione a vela nelle acque al largo di Cisaniello, nel Comune di Lizzano. Una motovedetta SAR CP840 è stata prontamente inviata per il trasbordo della donna e il suo successivo ricovero medico.

La presenza costante della Guardia Costiera sul territorio è fondamentale per garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana. Questo impegno continuerà ininterrottamente grazie all’impiego di mezzi navali nella zona di Campomarino di Maruggio e Policoro, soprattutto durante questo periodo estivo in cui l’afflusso di persone al mare è notevolmente aumentato.

La Guardia Costiera svolge un ruolo essenziale nella prevenzione di incidenti e tragedie in mare, e gli interventi di questa notte testimoniano il loro impegno costante. È fondamentale che tutti coloro che usufruiscono del mare rispettino le norme di sicurezza e si avvalgano dei servizi offerti dalla Guardia Costiera per godere di una vacanza serena e sicura.

In conclusione, i risultati positivi ottenuti durante la notte dimostrano ancora una volta l’efficacia e la professionalità degli uomini della Guardia Costiera di Taranto. Il loro impegno nel garantire la sicurezza dei cittadini, sia in mare che a terra, è encomiabile e merita il nostro plauso.