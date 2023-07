Oncologo arrestato per sospetta corruzione e appropriazione indebita

In un’incredibile svolta, l’oncologo Vito Lorusso, noto professionista dell’Istituto Giovanni Paolo II di Bari, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Le accuse mosse nei confronti del medico riguardano la presunta concussione e peculato, reati che avrebbero avuto come conseguenza la ricezione di una somma di denaro da parte di un paziente.

Durante l’operazione di arresto, tuttavia, il dottor Lorusso ha accusato un malore improvviso ed è stato immediatamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni attuali non sono state rese note.

Ora spetta alla Procura valutare gli elementi raccolti dai carabinieri e decidere se chiedere la convalida dell’arresto e un’eventuale ordinanza di custodia cautelare. Sarà compito del giudice per le indagini preliminari (gip) decidere se accogliere tali richieste, qualora sussistano i presupposti necessari.

Le autorità competenti stanno conducendo ulteriori indagini al fine di stabilire la portata delle presunte irregolarità commesse dal dottor Lorusso. La notizia dell’arresto di un professionista medico così rinomato ha scosso la comunità medica e i pazienti dell’istituto, i quali si trovano ora in uno stato di sgomento e preoccupazione.

Continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda, offrendo aggiornamenti tempestivi sulla situazione e sulle eventuali decisioni prese dalla Procura in merito all’arresto del dottor Lorusso.