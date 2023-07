Gallipoli – WorkHard al Parco Gondar

“Preparati per l’invasione di WorkHard al Parco Gondar! Sabato 15 luglio si inaugurerà la nuova area artistica di WorkHard Barbershop & Tattoo, un punto di riferimento per gli amanti dei tagli di capelli, dei tatuaggi e dei piercing, all’interno del più grande parco eventi del sud Italia.

“WorkHard Invasion” è il nome di questa nuova area, ideata, realizzata e gestita dallo staff di WorkHard – Barbershop & Tattoo di Casarano. Si tratta di uno spazio aperto che offre libertà espressiva ad artisti e performer, ed è già di per sé un’installazione a cielo aperto. Un’atmosfera hippy e aliena invaderà e prenderà possesso della zona dedicata alle nuove attività, creando un’esperienza immersiva che ti porterà in un mondo parallelo e futuristico in tre dimensioni.

Qui troverai mostre d’arte, fotografiche e installazioni, con una particolare attenzione a ciò che WorkHard rappresenta: uno studio che abbraccia completamente il mondo del barbiere, del tatuaggio e del piercing.

La giornata di apertura nel Parco Gondar, con il rinomato Chris Liebing, sarà uno spettacolo travolgente e ti porterà in una nuova “dimensione mentale”. Alle 22:22 prenderà il via “Trap In Zone” con Welo, Scaccia, Amin, Herm, Vuem, Khemi, Terzo e Auro, per poi lasciare spazio ai “Tech-House Players” con Pierz, Vincenzo Mola, Alessio Gravante, Sdeen e Matteo Marrocco.

A guidare la squadra c’è Tony Monza, un giovane imprenditore salentino che si è trasferito a Casarano sin da giovane. Affiancato da numerosi artisti locali e non, Tony si impegna a rendere questa nuova area sempre viva, con mostre e installazioni in continua evoluzione.

Tony è un uomo dalle mille risorse, con numerose passioni, e l’arte non poteva mancare tra queste. Per lui, fondere la sua arte con la musica e lo spettacolo era un sogno che ha finalmente realizzato grazie al sostegno della sua meravigliosa compagna Marianna Garzia, nota come “Medusa Bodypiercing”, e alla collaborazione del suo staff composto da Antonio Frascaro, Andrea Casarano e Martina De Florio. Ora, grazie alla struttura accogliente del Parco Gondar di Gallipoli, Tony ha la possibilità di lasciare un’impronta con le sue idee visionarie nel cuore del Salento, che considera da sempre la sua casa.

La sua avventura imprenditoriale è iniziata nel 2017, quando ha aperto il suo primo salone a Casarano chiamato “WORK HARD barbershop and tattoo”. Con il passare del tempo, ha studiato all’estero, ottenuto attestati, diplomi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, fino ad essere contattato nel 2020 per insegnare presso l’accademia “Beauty School” di Lecce. Nel 2021 ha dato vita alla sua accademia privata chiamata “Ambition Barber Academy”, sempre in collaborazione con la “Beauty School”.

WorkHard Invasion rappresenta il sogno di Tony di unire l’arte con la sua attività nel Salento. Questa nuova area artistica offre un’esperienza immersiva ai visitatori, con mostre d’arte, installazioni e spettacoli musicali. È un’opportunità per gli artisti e i performer di esprimersi all’interno del Parco Gondar e il risultato di un percorso fatto di crescita personale, studio e dedizione da parte di Tony e del suo team.”