A Martina Franca “Siamo tuttз pride” – storie di unicità, diritti e libertà”

Torna “Siamo tuttз pride”, l’evento che si svolge a Martina Franca, in Puglia, con l’obiettivo di mettere in luce il valore dell’unicità anziché parlare solo di diversità. Durante l’evento si ascolteranno le storie personali e professionali di ospiti eccezionali che hanno brillato al di là dei pregiudizi.

La seconda edizione di “Siamo tuttз pride” si terrà presso la splendida Masseria Palesi, situata in Strada Vecchia per Crispiano zona F 144/A, il sabato 15 luglio. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione tramite Eventbrite: [link per l’iscrizione].

L’evento è organizzato dall’Associazione nazionale psicologi per il benessere LGBTIQ NUDI e dall’associazione T Genus, che si impegna nella tutela dei diritti delle persone transessuali e transgender. Inoltre, il Centro Salute Trans e Gender Variant (Cest) sarà presente per offrire servizi di accoglienza, consulenza e sostegno psicologico e sessuologico, psicoterapia, perizie, consulenza e assistenza legale e medica.

La serata inizierà alle 18:00 con un laboratorio dedicato ai più piccoli e alle famiglie, poiché l’accoglienza dell’altro e l’inclusività si imparano fin da giovani. Durante l’aperitivo nell’aia della masseria, sarà presente un mercatino genderless e una mostra fotografica.

Alle 19:30, quando non sarà più possibile accedere, l’evento prenderà vita: le Drag Queen “Karma B” presenteranno ospiti ed esperti, alternando momenti di conversazione a performance che susciteranno sia risate che riflessioni.

Ecco i protagonisti della seconda edizione di Siamo tutt3 pride: Karma B con una performance; Cathy La Torre, avvocata e attivista per i diritti umani, con un intervento; Antonella Palmitesta, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa e specialista in tematiche LGBT+, nonché presidente dell’associazione NUDI, con un intervento; Michele Formisano, attivista e fondatore dell’associazione TGenus, con un intervento; Paola Biondi, psicologa e psicoterapeuta che si occupa di identità sessuali dal 2005, con un intervento che abbraccia ambiti formativi, consulenziali, clinici e organizzativi; Annagaia Marchioro, attrice, comica e attivista, con una performance; Daphne Bohémien, performer, content creator e attivista per i diritti LGBTQIA+, con una performance; Sarah Malnerich di “mammadimerda”, autrice, creatrice e attivista, con un intervento o performance; Diego di Franco, con un intervento e la presentazione del suo libro “Il meraviglioso mondo dei papà”, padre, influencer e autore; Luca Trapanese, con un intervento che include la presentazione dei suoi libri, padre di Alba, autore e creatore.

A seguire, ci sarà un DJ set nell’aia della Masseria Palesi, dove saranno allestiti anche stand enogastronomici.

L’event manager, Lori Campana, ha spiegato che spesso abbiamo un’idea distorta della realtà che ci impedisce di apprezzare la bellezza degli altri, cadendo così nei pregiudizi. La lista degli ospiti è composta da professionisti che lottano personalmente e professionalmente in tutto il territorio nazionale. Pertanto, si ritiene che questa sia un’ottima opportunità di confronto e crescita per il territorio. Il logo dell’evento è un paio di occhiali, simbolo del desiderio di vedere gli altri con i loro occhi, senza pregiudizi e pieni di libertà e rispetto, ascoltando le loro storie.

L’evento è supportato da Masseria Palesi, Sovrano catering, Masseria Chiancone Torricella, Eventidea, Exstolab, Alice Wedding and Design, Boutique del lavoro, JoeBar catering, Bis Bar di Martina Franca e I sofà events.

“Siamo tutti pride” è patrocinato e sostenuto dal comune di Martina Franca, che dimostra di essere attento alle esigenze del territorio in materia di inclusività. È inoltre sostenuto da WildSide, uno studio legale specializzato in diritto di famiglia, diritto civile, diritto della privacy, diritto all’immagine e proprietà intellettuale. L’eccellenza dell’industria tessile di Martina Franca coinvolge due marchi del territorio e importanti sostenitori dell’evento: Berwich – fits everybody e Rossorame, due aziende di abbigliamento che rappresentano l’orgoglio del made in Martina Franca e hanno portato il loro marchio nel mondo. Inoltre, GMlab, un centro di analisi chimiche di Martina Franca, è coinvolto nell’evento.