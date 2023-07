Incidente alla stazione aeromobili di Grottaglie: elicottero MH-90 si ribalta durante i controlli pre-decollo

Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente si è verificato presso la stazione aeromobili della Marina Militare di Grottaglie (TA), coinvolgendo un elicottero MH-90 del Quarto Gruppo Elicotteri.

Il velivolo, che era programmato per una missione di addestramento, si è ribaltato sul fianco durante i controlli pre-decollo, all’interno dell’area parcheggio. Le prime informazioni suggeriscono che il ribaltamento si sia verificato nelle fasi successive alla messa in moto dei turbo-motori, tuttavia, le cause esatte dell’incidente sono ancora sconosciute. Fortunatamente, nessuno dei membri dell’equipaggio, della squadra tecnica o altro personale era a bordo dell’elicottero al momento dell’incidente, evitando così potenziali feriti o danni umani.

Immediatamente dopo l’incidente, sono state avviate le prime indagini per determinare le cause dell’evento. Esperti e tecnici specializzati sono stati mobilitati per valutare i danni e raccogliere le prove necessarie per comprendere meglio l’accaduto.

La Marina Militare italiana ha espresso la sua preoccupazione per l’incidente e ha assicurato che tutte le misure necessarie saranno prese per garantire che un evento del genere non si ripeta in futuro. Saranno effettuate analisi dettagliate sul velivolo coinvolto e sui processi di manutenzione per individuare eventuali problemi o errori che potrebbero aver contribuito all’incidente.

È importante sottolineare che l’elicottero MH-90 è una macchina altamente affidabile e di grande valore per la Marina Militare. È utilizzato per una varietà di missioni, comprese operazioni di ricerca e soccorso, trasporto tattico e supporto alle forze speciali. La Marina Militare italiana ha una lunga storia di eccellenza operativa e si impegna a garantire la massima sicurezza per il proprio personale e i propri mezzi.