Samele al Taranto FC 1927

La società Taranto Football Club 1927comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Luigi Samele.

Classe 2002, Samele approda in rossoblù dal Sassuolo con la formula del prestito sino al 30/06/2024. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Foggia, arriva al Monopoli nell’estate del 2020 per poi passare al Sassuolo nella finestra di mercato invernale della stessa stagione. Con i neroverdi si mette in mostra nel campionato di Primavera 1 anche nell’annata 2021/22. Il neo-attaccante ionico nell’ultima stagione si è diviso tra Carrarese e Cerignola.

A Luigi il più caloroso benvenuto in rossoblù!