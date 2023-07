Tragedia vicino Manfredonia: ritrovati i corpi dei due fratellini dispersi

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità si è consumata oggi nella zona di campagna tra Manfredonia e Zapponeta, dove i corpi senza vita dei due fratellini di 6 e 7 anni sono stati recuperati in un vascone d’irrigazione. Svanita è anche l’ultima speranza che aveva alimentato il cuore dei genitori e di tutti coloro che erano coinvolti nelle operazioni di ricerca.

La terribile vicenda ha avuto inizio quando i genitori hanno fatto una macabra scoperta: le ciabattine dei loro bambini all’interno del vascone d’irrigazione. Allarmati e consapevoli del pericolo che questa situazione potesse implicare, hanno immediatamente chiesto aiuto alle autorità competenti, che hanno prontamente attivato le squadre di soccorso.I vigili del fuoco, supportati dai sommozzatori, si sono dedicati con grande impegno alle operazioni di ricerca, scandagliando il vascone d’irrigazione in ogni angolo e ogni profondità.

Nonostante gli sforzi congiunti, purtroppo, il triste epilogo era già segnato.L’intera comunità locale è stata toccata da questa drammatica perdita. Parenti, amici e vicini di casa si sono stretti attorno alla famiglia, offrendo il loro sostegno e le loro preghiere in questo momento di immensa tristezza.

Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso e le autorità competenti stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato alla tragica fine dei due fratellini. È ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive, ma gli inquirenti stanno lavorando con determinazione per far luce su questa dolorosa vicenda.Il sindaco di Manfredonia, Giuseppe Tafuni, ha espresso la sua profonda tristezza per quanto accaduto, dichiarando che l’intera comunità è in lutto per la perdita di due vite così giovani e piene di speranza.

Ha anche promesso che saranno prese tutte le misure necessarie per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro, cercando di garantire la massima sicurezza nelle zone rurali del territorio.

La perdita di due innocenti vite bambine ha scosso profondamente l’intera comunità, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che le conoscevano.