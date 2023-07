Gli eventi dell’Estate Leporanese 2023

Rivivi l’Estate Leporanese 2023, ecco il calendario degli eventi dall’11 al 15 luglio

LEPORANO – È partita ufficialmente la rassegna “Rivivi l’Estate Leporanese”. Il ricco cartellone organizzato dall’amministrazione Damiano in collaborazione con le associazioni locali coinvolge personalità e addetti ai lavori del mondo artistico, culturale, sportivo e del terzo settore. Il sindaco Vincenzo Damiano e l’assessore alla cultura, turismo e spettacolo Iolanda Lotta sono molto soddisfatti della grande partecipazione.

«In questa settimana – hanno detto il sindaco e l’assessore alla cultura – il palco leporanese sarà portavoce di valori importanti come l’inclusione e l’importanza della memoria storica. Sia i cittadini che i turisti hanno mostrato tanta sensibilità verso queste tematiche. Motivo per cui Leporano si conferma come sempre la provincia dedicata agli eventi e questo grazie anche alla sinergia prodotta con le associazioni di categoria».



Questi gli eventi della settimana:

Da stasera, 11 luglio fino al 4 agosto si svolgerà il Torneo di Sant’Emidio. Professionisti e non si sfideranno in competizioni di calcio, beach volley e pallavolo, ai Campetti delle Tre Terre, in contrada Basta Margherita.

Domani, mercoledì 12 luglio, dalle 20.30, nell’atrio del Castello Muscettola si terrà l’evento “Disco paradise beach”, organizzato dall’associazione Heart’s Music. Uno spettacolo divertente, ambientato nell’immaginario villaggio turistico “Disco Paradise Village”, in cui i ragazzi e i volontari si esibiranno nel repertorio di musica leggera e saranno anche portavoce di temi d’attualità, quali la diversità e l’inclusione.



Prima dello spettacolo, dalle 18.00 alle 20.00 sarà possibile visitare la mostra artistica realizzata dai ragazzi della cooperativa Logos, con la supervisione dell’artista Mariella Zingaropoli. Alle 20.00, poi, apriranno l’evento i più piccoli, delle associazioni Logos, AMano Amano e Heart’s music.



Giovedì 13 luglio, alle 20.00, nell’atrio del castello Muscettola verrà celebrato il Centenario dalla nascita del patriota leporanese Luigi Del Plato, detto Barba.



Venerdì 14 luglio, alle 19.00, nell’atrio del castello Muscettola, si terranno le presentazioni dei libri “Un viaggio tra le persone” del già sindaco di Taranto Giovanni Battafarano e “Storie di chi investe nella felicità del territorio” della giornalista Tiziana Grassi. Quest’ultimo volume raccoglie 400 storie virtuose di donne e uomini che hanno deciso di rimanere o di ritornare, per contribuire al rilancio della città. L’evento culturale sarà moderato dal presidente della locale Pro Loco Antonella Falcioni e da Maria Sardelli dell’associazione Ri.So.R.Se.

Sabato 15 luglio, dalle 19.00 alle 23.00, si terrà l’evento “Musica nei vicoli, speciale Carnevale estivo” a cura dell’associazione Chytros di Crispiano. Gli associati che indosseranno costumi d’epoca, realizzati a mano, portano avanti la tradizione avviata nel lontano 1999 dalla Proloco crispianese. Inoltre, nelle vie principali del paese saranno allestiti i mercatini artigianali, si terrà musica dal vivo con cantastorie, animazioni e sarà presente una mascotte per i bambini.