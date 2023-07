Tagliente vince la tappa del trofeo dei Borghi a Crispiano

Bicinpuglia, Angelo Tagliente vince la prima tappa del trofeo dei Borghi a Crispiano

L’atleta della Bikemania Grottaglie, crispianesedoc, precede all’arrivo Russo (Terrarussa Presicce Acquarica) e Daddabbo (Sali in sella). Oltre 100 bikers al via per un evento riuscitissimo

Il Trofeo dei Borghi, evento estivo di Bicinpuglia giunto alla sua seconda edizione, non poteva cominciare in maniera migliore.

Domenica a Crispiano è andato in scena la manifestazione perfetta: 103 partecipanti (con deroga rispetto ai 100 inizialmente previsti) hanno dato vita ad uno spettacolo meraviglioso tra gli scorsi di uno dei paesi più belli della provincia di Taranto, in una kermesse brillantemente organizzata dall’Asd Terranostra Team Bike ed inserita nell’ampio cartellone dell'”Estate crispianese”.

A tagliare per primo il traguardo il crispianese doc Angelo Tagliente, della Bikemania Grottaglie, che all’arrivo ha preceduto Antonio Russo(Terrarussa Ciclismo Presicce Acquarica) e Gino Daddabbo(Sali in Sella). Tagliente indosserà la maglia leader nella prossima tappa di Galatina, prevista per il 16 luglio.

Gli altri vincitori: Calabriso (Allievi, Sport Bike), Ciccone (Women, Asd Locorotondo), Tagliente (Elite Sport, Bikemania Grottaglie), Montanaro (Master 1, Terranostra Team Bike), Rizzo (Master 2, Ciclo-Club Spongano), Daddabbo (Master 3, Sali in sella), Introia (Master 4, New Cycling Team), Martina (Master 5, Team Eracle), Bruno (Master 6, Black Lions Statte), Marino (Master 7+).

“Partenza con il botto – sottolinea soddisfatto Giovanni Punzi, coordinatore di Bicinpuglia e responsabile SDA Ciclismo Uisp Nazionale – uno straordinario successo. Me lo aspettavo, dopo il successo dello scorso anno e gli abbonamenti al Trofeo dei Borghi triplicati rispetto al 2022. Il resto lo ha messo l’allegria e l’energia dei partecipanti, che hanno riempito le piazze di una Crispiano bellissima. Complimenti alla Terranostra Team Bike: un’organizzazione eccellente”.

“Felice dei feedback straordinari ricevuti a fine evento – conferma Giorgio Caramia, presidente Terranostra Team Bike – tutti entusiasti del circuito e dell’ambiente che c’era intorno. I nostri capisaldi sono stati il diverimento e l’amore per lo sport”.

Ad inizio manifestazione è stato ricordato Piero Luscietti, scomparso tragicamente circa tre mesi fa, al quale è stata dedicata l’intera manifestazione.

Nel corso dell’evento, inoltre, è stata promossa con successo l’iniziativa “Mom to mom – #iopedaleròperte” dell’associazione “Genitori di Taranto Onco-Ematologia” per i piccoli e meravigliosi guerrieri del Santissima Annunziata di Taranto.