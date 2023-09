A Taranto con “BioTourS” un turismo senza barriere

Si avvia verso la conclusione il progetto transfrontaliero “BioTourS” che con le sue attività ha interessato cinque città costiere: oltre Taranto, ove ha sede la capofila Jonian Dolphin Conservation, Bari e Termoli in Italia, Cattaro in Montenegro e Valona in Albania; obiettivo principale del progetto è “esportare” in queste zone le buone pratiche della JDC per un turismo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema marino.

Proprio a Taranto, sede della JDC, sabato 30 settembre si terrà, con partecipazione libera e gratuita, una delle ultime azioni del progetto BioTourS: il workshop “Un passo avanti verso un turismo più inclusivo”, dedicato al turismo sostenibile e accessibile.

Il workshop si svilupperà in due sessioni: la prima si terrà a Kétos Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, presso Palazzo Amati in Vico Vigilante in Città Vecchia, mentre il pomeriggio i partecipanti prenderanno parte a una uscita in mare su un catamarano della JDC per svolgere un’attività di citizen science per la ricerca e il monitoraggio dei cetacei nel Golfo di Taranto.

Il workshop riunirà partner di progetto, esperti del settore, operatori turistici e stakeholder, italiani ed europei, per discutere, condividere e promuovere buone pratiche e soluzioni per rendere il mondo del turismo più aperto a tutti. Saranno così illustrati case studies, best practice e strumenti innovativi per rendere più accessibili le destinazioni turistiche, promuovendo una migliore comprensione delle sfide e delle opportunità legate al turismo inclusivo.

L’obiettivo di questo workshop è promuovere un turismo che sia accessibile non solo in termini fisici, ma anche in termini di accoglienza, cultura e esperienza: il turismo inclusivo, infatti, si concentra sull’eliminazione di tutte le barriere, non solo quelle fisiche, ma anche quelle sensoriali, cognitive e culturali, al fine di consentire a tutte le persone di godere appieno delle bellezze del nostro pianeta.

Il workshop è organizzato nell’ambito del progetto transfrontaliero “BioTourS” – acronimo di BIOdiversity and TOURism Strategy to protect cetaceans – è realizzato nell’ambito del programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, cofinanziato dall’Unione Europea e gestito dalla Regione Puglia con la partecipazione del Molise, Albania e Montenegro.

Il consorzio del Progetto transfrontaliero “BioTourS”, che per tutti i partner si avvale dell’assistenza tecnica di Unica Cooperativa di Lecce, comprende, oltre alla capofila Jonian Dolphin Conservation, l’Agenzia Nazionale per il Turismo dell’Albania, il Comune di Termoli e il “Innovation and Entrepreneurship Centre Tehnopolis” del Montenegro; con loro altri importanti partner strategici: STIIMA-CNR, l’italiana Cooperativa Dalla Luna Onlus e l’Istituto di Biologia Marina dell’Università del Montenegro.