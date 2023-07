Picchiata brutalmente dal marito perchè era andata a cena dai parenti: arrestato 44enne

I poliziotti della Questura di Taranto nella serata di ieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa.

Una donna in forte stato di agitazione aveva, nella serata di eri, allertato i poliziotti dopo l’ennesima lite familiare. Questa volta la causa sarebbe stata la cena di famiglia alla quale avrebbe partecipato la donna.

Una volta rientrata a casa, da quanto si è appreso dagli stessi agenti, la malcapitata avrebbe trovato il marito completamente ubriaco. Lo stesso, dopo avere iniziato un’accesa discussione, si sarebbe scagliato contro la moglie picchiandola. In queste fasi concitate la donna sarebbe riuscita a uscire dall’abitazione e a chiamare gli agenti che giunti sul posto avrebbero trovato i coniugi nel bel mezzo di un litigio.

Riportata la calma e sentite le parti, gli agenti hanno arrestato il 44enne il quale è stato poi condotto nella locale casa Circondariale di Taranto in stato di arresto. Tutti gli atti, invece, sono stati trasmessi all’Autorità competente.

