Martina Franca: dove l’ambulatorio è solidale e gratuito

L’ambulatorio solidale di Martina Franca è un progetto nato per offrire un aiuto concreto a chi ha bisogno di cure mediche specialistiche, ma non può permettersele per motivi economici o per le lunghe attese del servizio sanitario.

Non vuole sostituirsi al sistema pubblico, ma integrarlo e supportarlo in questo periodo difficile.

Visite gratuite per chi ha l’ISEE basso

Chi ha un reddito familiare annuo inferiore a 8mila euro e una prenotazione al cup superiore ai 6 mesi, può accedere gratuitamente alle visite specialistiche offerte dall’ambulatorio.

Basta presentare la richiesta del proprio medico curante o dell’ASL e inviare una mail a solidaleambulatorio@gmail.com.

Le visite disponibili sono:

Psicologia;

Oculistica;

Dietologia;

Cardiologia;

Pneumologia;

Gastroenterologia;

Dermatologia;

Ortopedia;

Consulenza odontoiatrica;

Otorinolaringoiatria;

Ginecologia.

Un punto di ascolto telefonico per chi si sente solo

L’ambulatorio solidale offre anche un servizio di ascolto psicologico telefonico, per chi si sente smarrito, ansioso, stressato, triste o solo.

Si può chiamare, anche in modo anonimo, il numero 080.840.7211 e parlare con uno psicologo qualificato, che saprà dare sostegno, consigli e orientamento.Il servizio è attivo:

Il lunedì dalle 15 alle 16;

Il martedì dalle 17 alle 18;

Il mercoledì dalle 14 alle 15;

Il giovedì dalle 17 alle 18.

Si può parlare di qualsiasi problema: di coppia, familiare, lavorativo, personale o legato alla fase del pensionamento.

Lo scopo è quello di creare uno spazio di dialogo e riflessione con un professionista esterno alla cerchia amicale o parentale.

Un corso genitoriale per i futuri papà e mamme

A settembre 2023 l’ambulatorio solidale organizzerà anche un corso genitoriale per accompagnare i prossimi, neo e futuri genitori nell’evento più bello ma anche il più complicato della vita: la nascita.

Il corso sarà tenuto da esperti di psicologia, pediatria, ostetricia e nutrizione, che daranno informazioni utili e pratiche su come affrontare la gravidanza, il parto e il post-parto.

L’ambulatorio solidale di Martina Franca è un esempio di solidarietà e generosità da parte delle maestranze mediche e psicologiche che hanno deciso di mettere a disposizione la loro competenza e il loro tempo per chi ha più bisogno.

Un’iniziativa che merita di essere conosciuta e sostenuta da tutti.