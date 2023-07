Perde la vita durante una giornata di mare, tragedia a Torre Lapillo

La tranquilla giornata al mare si è trasformata in una tragedia a Torre Lapillo di Porto Cesareo questa mattina, quando una donna di 78 anni, originaria della provincia di Brindisi, ha accusato un malore improvviso e ha perso la vita sotto l’ombrellone. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 e i carabinieri.

La vittima di questo tragico episodio è Giovanna Spagnolo, residente a San Pancrazio Salentino. La donna si trovava a Porto Cesareo per trascorrere qualche ora di relax al mare, ma purtroppo il destino ha riservato un epilogo drammatico alla sua giornata.

Mentre si trovava sdraiata sotto l’ombrellone, Giovanna ha improvvisamente accusato un malore che si è rivelato fatale in pochissimo tempo. I presenti sulla spiaggia hanno subito lanciato l’allarme, richiedendo l’intervento dei sanitari del 118. I soccorritori si sono prontamente recati sul luogo con i propri mezzi, cercando disperatamente di rianimare la donna. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi profusi, la signora non ha ripreso conoscenza e il personale medico ha dovuto constatarne il decesso.

Giovanna Spagnolo era ben conosciuta nella sua comunità, soprattutto perché era la moglie di un ex dipendente comunale. La notizia della sua morte improvvisa ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti.

Al momento, le cause esatte del malore che ha colpito la donna non sono ancora state determinate. Sarà necessario svolgere ulteriori indagini mediche per comprendere cosa abbia portato al suo decesso improvviso.