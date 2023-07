Altamura – mercato da urlo: Lattanzio – Bertolo – D’Angelo e Loiodice

L’Altamura si rinforza con quattro colpi di mercato: i calciatori Lattanzio, Bertolo, D’Angelo e Loiodice e l’allenatore Giacomarro.

Lattanzio, il bomber che vale 120 gol

L’Altamura ha piazzato un colpo da novanta: Riccardo Lattanzio è il nuovo centravanti biancorosso.

Classe 1989, ha una carriera di tutto rispetto. Ha giocato oltre 400 partite in serie C e D. Ha segnato più di 120 gol.

Mister Giacomarro lo voleva fortemente per il suo attacco. Lattanzio è pronto a regalare emozioni ai tifosi dell’Altamura.

Bertolo, il leone della difesa

Un altro ritorno importante per l’Altamura è quello di Francesco Bertolo. Il difensore siciliano, classe 1991, ha già giocato una stagione con la maglia biancorossa. Ha collezionato 30 presenze e ha dimostrato il suo valore.

Bertolo rientra nel progetto tecnico di Mister Giacomarro. I due si erano già trovati insieme nella Fermana in serie C. Bertolo è stato confermato leone per la prossima stagione.

D’Angelo, il jolly offensivo

Un altro colpo di mercato dell’Altamura è l’arrivo di Massimo D’Angelo. Il trequartista abruzzese, classe 1990, proviene dal Picerno.

Ha giocato gli ultimi tre campionati in serie C. Ha fatto 79 presenze e 6 gol.

In passato ha giocato altri tre campionati tra i professionisti nella Fermana. D’Angelo è una pedina importante per Mister Giacomarro. I due hanno già lavorato insieme a Picerno.

D’Angelo è un calciatore versatile. Può giocare come esterno, mezzala e seconda punta.

Loiodice, il talento pugliese

L’Altamura ha chiuso il suo mercato con un acquisto di qualità: Nicola Loiodice. L’attaccante pugliese, classe 1992, vestirà la maglia biancorossa nel prossimo campionato di serie D.

Loiodice è un protagonista del girone H da anni. Ha sposato il progetto altamurano per regalare vittorie al popolo biancorosso. La società ha fatto un grande colpo con il suo arrivo.

Loiodice è una pedina fondamentale nello scacchiere di Mister Giacomarro. Giacomarro, l’allenatore esperto

La società Team Altamura ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Domenico Giacomarro.

Il tecnico di Marsala, classe 1963, ha una lunga carriera da allenatore. Ha allenato Picerno e Potenza in serie C e grossi club in serie D.

Giacomarro sarà il timoniere della squadra biancorossa nel prossimo campionato di serie D.

Un campionato che vedrà l’Altamura tra le protagoniste assolute del girone. La società è pronta a fare bene e ha aperto la stagione con l’arrivo di un allenatore di grande esperienza.

La società assicura “presto avremo tante importanti novità, per tornare a gioire, a sognare e a vincere tutti insieme!”