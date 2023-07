Spettacolare incidente: con l’auto finiscono sugli scogli

Uno spaventoso incidente si è verificato all’alba di oggi sul lungomare di San Giorgio, a Bari, quando un’auto con sei persone a bordo è finita fuori strada e si è ribaltata, terminando la sua corsa sugli scogli.

Nonostante l’impatto violento, passeggeri e conducente sono riusciti a evitare ferite gravi.Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti. Quello che è certo è che un giovane uomo, residente in provincia di Bari, ha perso il controllo del veicolo, causando l’uscita di strada e il ribaltamento dell’auto.I sei occupanti dell’automobile, tutti compresi tra i 27 e i 35 anni, sono stati prontamente soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, sembra che nessuno di loro abbia riportato gravi lesioni.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia locale per effettuare i rilievi necessari e condurre le indagini sulle cause dell’uscita di strada. Inoltre, le autorità rinnovano l’appello alla massima prudenza alla guida e al rispetto rigoroso delle norme del Codice della strada.