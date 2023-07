Terribile schianto tra automobili: 2 morti e 4 feriti il bilancio

Una tragica fatalità si è consumata poco fa lungo la tangenziale di Foggia, sulla statale 673, dove un grave incidente stradale ha causato la morte di due persone.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi del 118 e le forze dell’ordine per i necessari rilievi.

Le vittime dell’incidente viaggiavano a bordo di una Opel Corsa, e purtroppo una donna è deceduta sul colpo, mentre l’uomo che la accompagnava è spirato poco dopo il suo arrivo in ospedale. Il suo stato di salute era estremamente grave al momento del trasporto. Altri quattro occupanti dell’Alfa Romeo 156, l’altra vettura coinvolta nell’incidente, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale a Foggia.

Al momento, le loro condizioni non sono ancora note.

La gravità dell’incidente ha comportato la temporanea chiusura al traffico della statale 673, dall’indicazione chilometrica 19,800 alla 20,700, in entrambe le direzioni. L’Anas ha provveduto a deviare il traffico su percorsi alternativi, utilizzando la viabilità locale.

Sono presenti sul posto segnali e indicazioni per agevolare gli automobilisti e ridurre i disagi causati dalla chiusura della strada principale.Al momento, non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato a tale tragedia. Gli agenti della polizia stradale sono al lavoro per effettuare i necessari accertamenti e ricostruire l’accaduto. Saranno fondamentali i rilievi e le testimonianze raccolte per comprendere le dinamiche che hanno portato a questa grave perdita di vite