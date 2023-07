Statte – Predisposti servizi per giovani e anziani

Il Comune di Statte predispone i bandi e le azioni di sostegno a queste due categorie di cittadini.

Se è vero che il valore etico di un ente si misura anche dalla sua vicinanza ai giovani, agli anziani e alle persone più fragili, il Comune di Statte costruisce la sua architrave di comunità grazie ad una serie di servizi che l’Assessorato ai Servizi Sociali ha predisposto o sta predisponendo in questi giorni.

Ci rivolgiamo innanzitutto ai cittadini più giovani con due importati servizi di sostegno alla formazione ma anche orientamento al lavoro e allo studio – commenta l’assessore ai servizi sociali del Comune di Statte, Ivan Orlando, presentando le due misure che riguardano la fornitura di libri di testo e lo sportello “Punti Cardinali”.

Sono azioni già attive rivolte ai giovani studenti e a quelli in cerca di occupazione.

E’ già on line sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione libri di testo la procedura telematica che riguarda anche gli studenti di Statte che presentando regolare istanza potranno avere accesso al beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024.

Fino alle ore 12.00 del 29 luglio e dalle ore 12.00 del 4 settembre e fino alle ore 12.00 del 24 settembre sarà possibile collegarsi al portale e chiedere l’agevolazione che riguarderà gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L’erogazione del contributo sarà subordinata alla presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo dal 1 al 31 ottobre presso gli uffici Pubblica Istruzione del Comune di Statte in via Pergolesi 11/b.

E’ attivo da qualche settimana anche lo sportello di orientamento al lavoro “Punti Cardinali”. Lo sportello animato da esperti di politiche per il lavoro provenienti da quattro enti formativi di rilievo come Programma Sviluppo, Formare Puglia, ITS Logistica Puglia e Left, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, all’interno della Biblioteca Comunale di Statte in Biopiazza.

Quando sta per finire la scuola superiore, oppure quando il percorso di studi è ormai terminato, spesso i nostri ragazzi si trovano alle prese con scelte che inevitabilmente condizioneranno la loro vita professionale e occupazionale – commenta l’assessore Orlando – ecco perché “Punti Cardinali” prova a dare un sostegno in questa fase delicata della vita di migliaia di ragazzi e delle loro famiglie.

L’attività di orientamento è libera e gratuita e consente di avvicinare il mondo dei giovani a quello del lavoro.

L’assessorato ai servizi sociali comunica infine di un’azione rivolta a donne (over 55 anni) e uomini (over 60).

Si tratta del Servizio di navetta giornalieraper due settimane (dal lunedì al sabato con esclusione di domenica 27 agosto) per i servizi termali di Torre Canne.

Il periodo dell’offerta di cure termali va dal 21 agosto al 2 settembre 2023.

Le domande dei cittadini interessati al servizio navetta per lo stabilimento termale (partenza ore 7.00 e rientro ore 14.00) potranno essere presentate entro e non oltre il 21 luglio, compilando l’apposito modello disponibile nella sede del Centro Sociale Comunale per Anziani, in via Castello (dal lunedì al venerdìdalle ore 16.30 alle ore 20.30).

Le domande saranno valutate tenendo conto dei posti disponibili e della graduatoria stilata per età e reddito.

Immaginiamo una comunità attiva, partecipe e felice – dichiara ancora l’assessore Ivan Orlando – e per questo lavoriamo quotidianamente con gli uffici di settore per venire incontro alle esigenze dei nostri concittadini.