Disarticolata filiera di prodotti illegali e pericolosi per la salute nella provincia tarantina

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto hanno portato a termine un’importante operazione volta a contrastare la vendita al pubblico di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Gli interventi, svolti presso alcuni esercizi commerciali ubicati nei comuni di Pulsano e Fragagnano, hanno portato al sequestro di oltre 97 mila prodotti non conformi e pericolosi.

Tra le irregolarità riscontrate, i Finanzieri hanno scoperto la presenza di accessori per abbigliamento privi di etichette, giocattoli sprovvisti della marcatura “CE” e articoli in plastica destinati all’uso alimentare il cui imballaggio non forniva le informazioni obbligatorie previste dal “Codice del Consumo”. Tale normativa stabilisce che i prodotti commercializzati sul territorio nazionale devono riportare informazioni fondamentali come la denominazione legale o merceologica, l’identità del produttore, la presenza di eventuali sostanze dannose per il consumatore, nonché i materiali utilizzati e i metodi di lavorazione.

In seguito agli approfondimenti investigativi svolti dalle Fiamme Gialle, i titolari di due delle rivendite coinvolte nei controlli sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa, in modo che possano essere adottate eventuali sanzioni previste dalla legge.

Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto proseguono con l’obiettivo di disarticolare la catena logistica, organizzativa e strutturale di questa filiera illegale, nonché di recuperare a tassazione i ricavi derivanti da tali condotte illecite.

Il contrasto alla diffusione di prodotti non conformi e pericolosi è fondamentale per garantire una protezione efficace dei consumatori e per favorire un mercato competitivo, in cui gli operatori economici onesti possono beneficiare di condizioni di concorrenza eque. La Guardia di Finanza di Taranto si impegna a continuare le attività di controllo e repressione di comportamenti illeciti che mettono a rischio la salute dei cittadini e la corretta dinamica del mercato.

La collaborazione con i cittadini e con le associazioni di categoria è essenziale per segnalare situazioni sospette e contribuire a preservare la salute pubblica. I cittadini possono rivolgersi alle autorità competenti per denunciare situazioni di vendita di prodotti non conformi o pericolosi, mettendo così in atto un importante atto di responsabilità civica.

La Guardia di Finanza di Taranto continuerà a lavorare per garantire la sicurezza dei consumatori e la tutela del mercato legale, in un costante impegno a tutela dell’economia e della salute pubblica.