Taranto in bilico: il consigliere comunale Liviano solleva critiche al Sindaco Melucci

In una lettera aperta indirizzata al Sindaco Rinaldo Melucci, il conigliere comunale Gianni Liviano solleva diverse critiche riguardo alla gestione del primo cittadino e alle decisioni prese in merito a importanti questioni che coinvolgono la città.

Liviano, pur sottolineando la necessità di essere uniti nel servire la comunità, esprime preoccupazione per la confusione evidente nella gestione delle problematiche legate all’Ilva. Il conigliere accusa il Sindaco di aver espresso opinioni contrastanti nel corso degli anni, passando dalla vicinanza all’ambiente all’ammiccamento con noti industrialisti. Inoltre, Liviano solleva dubbi riguardo al futuro dell’industria siderurgica tarantina, suggerendo che Melucci non abbia affrontato l’argomento durante un incontro con l’ex premier Renzi.

La vicenda urbanistica del comparto 32, unita alla volontà del Sindaco di allungare la città nonostante la riduzione della popolazione, viene definita un mistero da Liviano. Inoltre, vengono sollevate critiche sulla gestione contabile delle municipalizzate e del comune stesso, con l’attenzione rivolta ai debiti che potrebbero rappresentare un serio problema nel medio termine.

Liviano evidenzia anche la confusione nel modo in cui il Sindaco gestisce la sua maggioranza, citando polemiche interne, cambi di partito e posizionamenti politici mutevoli. Il consigliere invita Melucci a fermarsi e a riconsiderare la sua collocazione politica, sottolineando l’importanza di spostamenti politici ben ponderati e non basati sull’opportunità del momento.

Nella conclusione della lettera, Liviano chiede al Sindaco di rasserenarsi e di smettere di considerarsi depositario di verità assolute. Invita inoltre Melucci a non fidarsi di coloro che lo acclamano costantemente, avvertendo che l’amministrazione comunale rischia di non avere una lunga vita se si prosegue su questa strada.

Liviano si pone come una voce esperta e disponibile per servire la comunità, richiedendo un cambiamento nell’impegno del Sindaco per il bene della città.

La risposta del Sindaco Melucci a queste critiche rimane ancora da vedere, ma l’intervento di Liviano pone l’attenzione sulla necessità di una gestione oculata e stabile per affrontare le sfide che Taranto sta affrontando in questo momento storico cruciale.